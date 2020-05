Airbnb va licencier un quart de ses effectifs dans le monde

La plate-forme de réservation de logements souffre énormément de la pandémie de Covid-19 et des mesures de confinement qui frappent toute la planète.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — "Aujourd"hui, je dois confirmer que nous allons réduire notre force de travail". Brian Chesky, le cofondateur de Airbnb, a posté un message sur le site du groupe, pour expliquer qu'il allait licencier environ 25% de ses 7.500 employés dans le monde. "Nous traversons collectivement la crise la plus douloureuse de notre vie", écrit-il.

La plate-forme de réservation de logements souffre énormément de la pandémie de Covid-19 et des mesures de confinement qui frappent toute la planète. Et la sortie de crise est très difficile à envisager. "Nous ne savons pas exactement quand les voyages reprendront. Et quand ce sera le cas, cela ne sera plus comme avant", justifie le patron de la plate-forme de réservation de logements.

Des revenus divisés pas plus de deux

Il prévoit que les revenus pour cette année représenteront "moins de la moitié" de ceux générés en 2019. Et depuis le début de la crise, l'entreprise a déjà levé 2 milliards de dollars (1,8 milliard d'euros) et réduit les coûts dans tous les secteurs, selon Brian Chesky.

Airbnb, qui entend s'introduire en Bourse au mois de septembre, a suspendu en mars ses activités de marketing afin d'économiser 800 millions de dollars cette année.

Les salariés concernés recevront une indemnité représentant quatre mois de salaire, bénéficieront d'un plan accéléré d'acquisition d'actions et pourront conserver leur mutuelle de santé pour un an.