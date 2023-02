Airbnb dévoile le palmarès des communes rurales "les plus accueillantes"

"Top 10" à découvrir

(Boursier.com) — A l'occasion de l'ouverture du Salon International de l'Agriculture, Airbnb dévoile les 10 communes rurales françaises les plus accueillantes de France afin d'inspirer les projets de voyage pour les prochaines vacances de Pâques et les week-ends de mai à venir.

De nombreuses communes rurales françaises et leurs hôtes investissent dans de nouvelles infrastructures, des hébergements et le développement d'activités pour offrir aux voyageurs une expérience exceptionnelle, et encourager le tourisme local...

C'est notamment le cas de ces 10 communes distinguées par les hôtes sur Airbnb pour la qualité de leur accueil, dont trois sont situées dans le Loir-et-Cher, non loin du fleuve et du château de Chambord...

Top 10 des communes rurales les plus accueillantes de France : Maslives (Loir-et-Cher), Tour-en-Sologne (Loir-et-Cher) Etival (Jura) Bressuire (Deux-Sèvres) Saint-André-de-Cruzières (Ardèche) Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac (Dordogne) Bennwihr (Haut-Rhin) Saint-Jean-de-Fos (Hérault) Viala-du-Tarn (Aveyron) Rilly-sur-Loire (Loir-et-Cher).

"Comme le prouvent les récentes données, le monde rural attire pour des séjours temporaires mais aussi pour y vivre durablement... Rien n'est dû au hasard ! Ni dans les raisons comme la pandémie ou le changement climatique, ni dans la capacité de ces maires à faire de leur commune des Villages d'avenir, en accueillant notamment les voyageurs partis à la découverte des campagnes françaises pour télétravailler. Les plateformes, comme Airbnb, accompagnent un changement de comportement des habitants, qui valorisent ainsi leur patrimoine dans l'écrin de villages que les élus s'attèlent à rendre accueillant... Ce palmarès récompense des dynamiques rurales nouvelles et fortes, fruits d'une alchimie entre habitants et élus, pour permettre à davantage de touristes de vivre une expérience de qualité : vivre la ruralité" a déclaré Cédric Szabo, directeur de l'Association des Maires Ruraux de France.

Un engagement à long terme pour développer le tourisme rural en France

Airbnb multiplie les initiatives pour encourager le développement du tourisme rural en France et encourager la dispersion du tourisme sur le territoire national. En 2019, Airbnb a lancé la campagne “la première nuit” afin d'offrir aux Français la possibilité de découvrir des destinations hors des sentiers battus, dont Bennwihr.

Airbnb collabore également depuis quatre ans avec l'Association des Maires Ruraux de France pour promouvoir la campagne française. L'année dernière, nous avons lancé une campagne conjointe pour mettre en lumière les destinations rurales particulièrement propices au télétravail...

* Palmarès des communes rurales réalisé en fonction des plus hauts taux d'avis 5 étoiles laissés par les voyageurs entre le 1er octobre 2021 et le 30 septembre 2022.