Airbnb : des milliers de réservations bloquées pour éviter les fêtes clandestines

A Paris, des tentatives de réservations de près de 53.000 personnes ont été empêchées, 7.000 personnes à Marseille et plus de 4.000 à Bordeaux...

Crédit photo © reuters

(Boursier.com) — Alors qu'Airbnb avait décidé dès l'été 2020 de durcir le ton contre les jeunes locataires un peu trop fêtards, la plateforme de locations touristiques entre particuliers a indiqué ce mardi avoir bloqué les réservations de plus de 240.000 personnes en France dans le cadre de sa politique de lutte contre les fêtes clandestines.

Dans le détail, "près de 53.000" personnes ont été bloquées à ce jour lorsqu'elles ont tenté d'effectuer une réservation à Paris en raison de ce dispositif, "plus de 7.000" à Marseille et "plus de 4.000" à Bordeaux.

La plateforme rappelle que ces mesures s'inscrivent "dans la série d'engagements d'Airbnb pour un tourisme responsable auprès de Mme Emmanuelle Wargon, ministre déléguée chargée du Logement, pour inscrire les voyages responsables au coeur de la reprise du tourisme en France".

Les utilisateurs français âgés de moins de 25 ans

Alors que des fêtes non autorisées dans logements loués sur la plateforme avaient dégénéré Outre-Atlantique, le site de locations touristiques entre particuliers avait annoncé en août 2020 des mesures pour "limiter les fêtes non autorisées" et éviter les comportements inappropriés.

"Certaines réservations effectuées par des utilisateurs français âgés de moins de 25 ans près de leur domicile seront automatiquement bloquées par la plateforme", avait alors précisé l'entreprise américaine dans un communiqué.

"Eliminer les comportements irrespectueux"

Concrètement, les utilisateurs français âgés de moins de 25 ans disposant de moins de trois commentaires positifs sur des séjours précédents ne peuvent plus réserver de "logement entier" près de chez eux. Ils restent en revanche autorisés à réserver n'importe quel type d'hébergement en dehors de cette zone.

"Ces mesures contribuent à éliminer les comportements irrespectueux qui n'ont pas leur place sur Airbnb. Des milliers de séjours ont lieu en France chaque nuit, l'écrasante majorité des voyageurs sont respectueux et attentifs au voisinage. Nous nous engageons à veiller à ce que la reprise du tourisme soit responsable et profitable au plus grand nombre", a déclaré Emmanuel Marill, directeur d'Airbnb en France et en Europe.