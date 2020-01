Airbnb : attention à la saisonnalité des prix !

Les mois les plus loués à Paris sont juin, septembre et octobre. Contre toute attente, les mois de juillet et août ont les plus faibles taux d'occupation...

Crédit photo © Daniel Féau

(Boursier.com) — GuestReady, conciergerie Airbnb et expert de la location saisonnière, étudie la saisonnalité des prix et du taux d'occupation à Paris pour les propriétaires qui souhaitent faire de la location courte durée en 2020.

A Paris, pour tirer profit de sa location saisonnière, tout en respectant la limitation des 120 jours, il est important pour un hôte d'établir avec précision un calendrier des événements à venir... Explications !

Hautes et basses saisons à Paris

A Paris, le nombre de visiteurs et de touristes augmente en juin, septembre et octobre. Juin et septembre sont en effet les deux mois les plus actifs, avec un taux d'occupation d'occupation de 93% ! A l'inverse, et contrairement aux idées reçues, les vacances d'été ne sont pas une période fructueuse pour un hôte Airbnb à Paris... En août dernier, le revenu journalier moyen RevPAR s'est établi à seulement 72 euros, tandis que la moyenne sur l'année écoulée est ressorti à 86,7 euros.

"Le taux d'occupation en juillet (81%) est très faible pour une grande ville comme Paris. Il en est de même pour le mois d'août où le taux d'occupation est de seulement 71%... Cela s'explique par le nombre d'offres en location saisonnière qui augmente, car les parisiens partent en vacances, tandis que la demande diminue. Par conséquent, les prix d'un logement Airbnb sont moins élevés" explique Jacques Lavie, Head of Growth de GuestReady.

Des événements qui contre-balancent la saisonnalité des prix à Paris

L'étude de GuestReady démontre que même pendant des saisons ou des périodes peu rentables pour un hôte Airbnb, les événements changent souvent la donne...

Par exemple, en janvier 2020, le revenu journalier moyen RevPAR est de 80 euros. Du 17 au 21 janvier 2020, le salon "Maison & Objet" majore ce revenu moyen de 14 euros qui passe ainsi à 94 euros.. Il est donc intéressant pour un propriétaire qui souhaite faire de la location saisonnière en janvier, de mettre son bien en location du 17 au 21 janvier.

D'autres événements majeurs auront lieu à Paris en 2020, tels que : la Saint Valentin, la Fashion Week, du 24 février au 3 mars, et du 28 septembre au 6 octobre, le tournoi de tennis de Roland Garros fin mai, la Fête Nationale Française du 14 juillet, ou encore les Journées du Patrimoine en septembre...

"Il est intéressant pour un propriétaire parisien de vérifier les événements majeurs qui auront lieu en 2020, afin de tirer le meilleur parti de son bien, tout en respectant la limitation des 120 jours à Paris" souligneJacques Lavie, Head of Growth de GuestReady.

A Paris, il faut s'y prendre à l'avance !

Lorsqu'un événement majeur se déroule à Paris, les visiteurs réservent leurs billets et leur logement très à l'avance...

GuestReady préconise ainsi aux propriétaires d'une location saisonnière d'ouvrir leur calendrier plus de 66 jours avant l'événement en question... Le délai de réservation pour participer à l'événement Roland Garros, qui se tiendra du 24 mai au 7 juin 2020, est par exemple de 84 à 91 jours !

Des séjours de courte durée, mais qui rapportent beaucoup...

Comme le montre l'étude de GuestReady, et pendant les événements majeurs, les invités séjournent entre 3,07 et 4,26 jours dans une location saisonnière. C'est pourquoi, pour maximiser sa location saisonnière, il faut profiter des périodes ou des événements où les revenus journaliers RevPAR sont les plus élevés.

En juillet 2020, un hôte qui souhaite louer son bien pour la Fête National du 14 juillet, percevra en moyenne 390,87 euros en seulement 3,87 jours (3,87j. x 101 euros = 390,87 euros)...