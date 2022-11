Aide alimentaire aux étudiants : le gouvernement va débloquer 10 millions d'euros

Grâce à cette enveloppe, "au moins 300.000 colis alimentaires" pourront être financés, pour permettre "à un étudiant de se nourrir pendant une semaine", indique le ministère des Solidarités.

(Boursier.com) — Alors que la précarité étudiante croît de nouveau cette année, le gouvernement a décidé de réagir. Le ministre des Solidarités Jean-Christophe Combe et la ministre de l'Enseignement supérieur Sylvie Retailleau ont annoncé ce mardi que le gouvernement mettra en place un fonds de solidarité de 10 millions d'euros, pour soutenir les associations distribuant de l'aide alimentaire pour les étudiants.

Grâce à cette enveloppe, "au moins 300.000 colis alimentaires" pourront être financés, pour permettre "à un étudiant de se nourrir pendant une semaine, en complément des repas à un euro mis en place depuis la crise sanitaire par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche", indique le ministère des Solidarités dans un communiqué.

Ce fonds doit soutenir "les associations qui agissent en faveur des étudiants les plus précaires, pour compléter l'offre alimentaire accessible aux étudiants au plus près de leurs besoins et structurer les réseaux de distribution", précise-t-il. L'association Linkee, par exemple, devrait être concernée. Jean-Christophe Combe et Sylvie Retailleau ont rencontré lundi des bénévoles de cette épicerie solidaire gérée par la Fédération des associations générales étudiantes (Fage).

Des mesures prises depuis cet été

"Aucun étudiant en situation de précarité ne doit se trouver sans réponse, c'est ma priorité depuis mon arrivée. En complément des mesures que nous avons mises en place dès la rentrée pour aider les étudiants, grâce à la mobilisation exceptionnelle de l'offre de restauration des Crous, nous renforçons aujourd'hui le soutien aux associations pour amplifier la distribution de colis alimentaires", a souligné la ministre de l'Enseignement supérieur.

Pour rappel, quelques mesures avaient déjà prises depuis cet été pour renforcer l'aide alimentaire, ainsi que le pouvoir d'achat des étudiants, avec notamment une enveloppe complémentaire de 55 millions d'euros déployée au début de l'automne pour l'ensemble des associations, ou encore le maintien de la tarification sociale des repas aux Crous à un euro pour les étudiants boursiers et précaires, et à 3,30 euros pour tous les autres étudiants.

Plus d'un étudiant sur deux ne mange pas à sa faim

Alors que l'inflation pèse fortement sur le budget des étudiants et conduit un nombre croissant d'entre eux à souffrir de précarité alimentaire, 56% des étudiants ne mangent pas à leur faim en 2022 et et 85% ont déjà sauté un repas par manque d'argent, selon une étude l'association Cop1 - Solidarité Etudiantes.

L'édition 2022 de l'étude "Précarités étudiantes : deux ans après rien n'a changé", publiée par Linkee, révèle également que deux étudiants sur trois sont en situation d'extrême précarité, car une fois toutes leurs factures payées (logement, abonnement de transport, internet...), il leur reste moins de 50 euros pour subvenir à leurs besoins.

"En octobre 2020, les filles d'attente étudiantes pour accéder à l'aide alimentaire avaient choqué l'opinion publique en France et au delà des frontières hexagonales. [...] Deux ans après, le constat que nous avons dressé est toujours d'actualité. Pire, de nouveaux étudiants sont venus grossir les rangs des distributions organisées chaque jours par l'association Linkee dans plusieurs villes en France", affirme l'association.