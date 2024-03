AI : Anthropic lance de nouvelles versions de son chatbot Claude

La guerre des bots se poursuit...

(Boursier.com) — Moins de réponses fausses et la capacité de répondre à des demandes plus complexes... C'est la promesse d'Anthropic, l'un des principaux concurrents d'OpenAI dans le domaine de l'intelligence artificielle : l'entreprise, soutenue par Google et Amazon, a présenté lundi une nouvelle suite de modèles d'intelligence artificielle baptisée Claude 3.

Anthropic poursuit donc ses recherches dans le domaine des robots conversationnels, mais en tentant d'éviter de livrer aux utilisateurs des "hallucinations", c'est à dire des réponses fausses ou trompeuses, dans le jargon de l'IA. Les nouveaux modèles (le plus performant s'appelle Claude 3 Opus) ont deux fois plus de chances d'offrir des réponses correctes aux questions et seront moins susceptibles d'inventer des choses, selon Ahthropic.

Sécurité

L'entreprise a été créée en 2021 par d'anciens employés d'OpenAI, dont le tandem dirigeant constitué de Daniela Amodei et son frère Dario. Anthropic est depuis devenue l'un des concurrents les plus redoutables d'OpenAI, en misant notamment sur la sécurité et la fiabilité. La plupart de ses clients sont des entreprises, allant du moteur de recherche DuckDuckGo à l'éditeur de guides de voyage Lonely Planet.

"La science du contrôle de la formation des systèmes d'IA reste imparfaite - elle s'améliore chaque jour mais elle reste imparfaite", a déclaré Dario Amodei dans un communiqué, cité par l'agence de presse Bloomberg. Pour muscler la confiance des utilisateurs, les dernières versions du logiciel citeront des phrases dans des documents de référence pour étayer les réponses qu'elles génèrent, a indiqué la société.

Analyse d'images

Les nouveaux modèles seront capables d'analyser des images, par exemple identifier la race d'un chien sur une photo, faire la comparaison de deux photos de T-shirts ou la description d'une oeuvre d'art - ce que proposent déjà Gemini chez Alphabet et ChatGPT pour OpenAI. En revanche, la société a indiqué qu'elle ne comptait pas proposer de générer des images, comme le font ses deux concurrents, expliquant que ses clients ne réclament pas une telle fonctionnalité.