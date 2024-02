"AI Act" : pourquoi la France a accepté le règlement européen, "sous strictes conditions"

La France appelle notamment au respect d'un équilibre entre transparence et préservation des secrets industriels...

(Boursier.com) — Après des mois de négociations intenses, l'Union européenne a finalement abouti à un texte ambitieux visant à réguler l'intelligence artificielle (IA). Les Etats membres de l'UE ont adopté une législation au niveau mondial pour encadrer l'IA, a en effet indiqué la présidence belge sur son compte X (anciennement Twitter).

"L'AI Act est une étape importante, marquant les premières règles pour l'intelligence artificielle dans le monde, visant à la rendre sûre et respectueuse des droits fondamentaux de l'Union européenne", a-t-elle également estimé...

L'IA Act a déchaîné les passions...à juste titre ! Aujourd'hui les 27 Etats membres ont approuvé à l'unanimité l'accord politique conclu en décembre— reconnaissant l'équilibre trouvé par les négociateurs entre innovation et sécurité", a écrit de son côté, le commissaire européen Thierry Breton.

La France refuse tout excès de contraintes administratives

Dernier obstacle à la conclusion d'un accord, la France accepte désormais le projet, mais sous strictes conditions, comme l'a appris ce vendredi 'Reuters' de source diplomatique européenne. Parmi les conditions posées par Paris, qui souhaite ne pas entraver le développement de cette technologie, figure notamment le respect d'un équilibre entre transparence et préservation des secrets industriels, a affirmé la source.

La France refuse également tout excès de contraintes administratives dans la mise en oeuvre des obligations imposées aux systèmes d'IA à haut risque, a-t-elle ajouté. Au ministère français de l'Economie, on se félicite d'avoir obtenu satisfaction sur l'actualisation régulière du seuil de puissance informatique et les droits d'auteur...

Pour "une évolution équilibrée et pro-innovation"

"On a obtenu de tenir compte du secret des affaires. On fera attention à la définition des risques systémiques", précise-t-on encore... "La France a toujours été favorable à une évolution équilibrée et pro-innovation, elle a été entendue par ses partenaires européens et par la Commission", ajoute-t-on.

Les Vingt-Sept devraient entériner officiellement cette nouvelle réglementation au niveau de leurs ambassadeurs auprès de l'UE. La proposition de règlement sur l'IA avait été déposée en avril 2021 par la Commission européenne. Mais l'émergence, à la fin de l'année 2022 de ChatGPT, développé par la start-up californienne OpenAI, a accéléré les discussions...

