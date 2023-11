Agroalimentaire : 1.000 milliards de dollars de coûts cachés au niveau mondial

La plus grande partie de ces coûts cachés (plus de 70%) est due "à une mauvaise alimentation, selon l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

(Boursier.com) — Les coûts cachés des systèmes agroalimentaires représentent au moins 10.000 milliards de dollars au niveau mondial, selon une étude menée dans 154 pays par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

La plus grande partie de ces coûts cachés (plus de 70%) est due "à une mauvaise alimentation, riche en graisses et en sucres et en aliments ultra-transformés, qui est cause d'obésité et de maladies non transmissibles et conduit à des pertes de productivité", peut-on lire dans le document. Ces pertes sont particulièrement importantes dans les pays à revenu élevé et les pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure.

L'environnement pèse également très lourd, que ce soient les émissions d'azote et les émissions de gaz à effet de serre, les changements dans l'affectation des terres ou l'utilisation de l'eau. "Il s'agit d'un problème qui touche tous les pays et dont l'ampleur est probablement sous-estimée du fait des données limitées dont on dispose", écrit la FAO.

Pauvreté et sous-alimentation

Les pays à faible revenu sont proportionnellement les plus durement touchés par les coûts cachés des systèmes agroalimentaires, ceux-ci représentant plus du quart de leur PIB, contre moins de 12% pour les pays à revenu intermédiaire et moins de 8% pour les pays à revenu élevé. Dans les premiers, ce sont les coûts cachés liés à la pauvreté et à la sous-alimentation qui sont les plus importants.

"Comme le montre le rapport, il serait souhaitable que les pouvoirs publics et le secteur privé mènent plus régulièrement des analyses détaillées des coûts cachés ou coûts "véritables" des systèmes agroalimentaires en se servant de la comptabilisation du coût complet puis mettent en place des mesures pour réduire les dommages subis", estime l'organisation.