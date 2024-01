Agriculteurs : "Notre objectif n'est pas de pourrir la vie des Français", assure la FNSEA

Les antennes de la FNSEA et des Jeunes Agriculteurs dans la région parisienne et le nord de la France ont appelé à un "siège" de Paris à partir de ce lundi "pour une durée indéterminée".

(Boursier.com) — Malgré les annonces faites la semaine dernière par le Premier ministre, Gabriel Attal, la colère persiste au sein du monde paysan. Samedi, les antennes de la FNSEA et des Jeunes Agriculteurs dans la région parisienne et le nord de la France ont appelé à un "siège" de Paris à partir de ce lundi "pour une durée indéterminée".

"Tous les axes lourds menant à la capitale seront occupés par les agriculteurs" à partir de ce lundi à 14h00, écrivent dans un communiqué les deux organisations représentant des agriculteurs d'Île-de-France, des Hauts-de-France, de l'Aube, de l'Eure, de l'Eure-et-Loir, de la Marne et de la Seine-Maritime.

La premier syndicat d'agriculteurs en France avait déjà appelé vendredi à poursuivre la mobilisation après les annonces jugées insuffisantes de Gabriel Attal, qui mêlent des mesures de simplification administrative, une accélération du versement des aides d'urgence et l'annulation de la hausse de la taxe sur le gazole non routier (GNR).

"Quand c'était loin de Paris, il n'y avait pas de réception du message"

Interrogé ce lundi matin sur 'RTL', le président de la FNSEA, Arnaud Rousseau, indique, "à ce stade", vouloir "monter en charge". "Donc on va bloquer tous les grands axes autoroutiers qui quittent Paris à 30 kilomètres", a-t-il expliqué, avant d'assurer : "Notre objectif n'est pas d'ennuyer ou de pourrir la vie des Français, mais de mettre la pression sur le gouvernement pour faire en sorte que rapidement, on trouve des solutions de sortie de crise".

"Ce qui a été fait vendredi ne nous satisfait pas, donc on fait monter la pression parce qu'on a compris que quand c'était loin de Paris, il n'y avait pas de réception du message", a justifié également Arnaud Rousseau.

"Plus fin et beaucoup plus fort"

"Le Premier ministre n'a pas entendu nos demandes. Certes, il apporte des réponses, mais elles ne sont pas à la bonne mesure [...]. Nous avons décidé de changer de méthode et donc d'organiser le blocus de Paris et de la petite couronne parisienne", a affirmé de son côté Maxime Buizard, administrateur des Jeunes Agriculteurs, sur 'BFMTV'.

"Dans la journée de jeudi et vendredi, on avait une dizaine, une douzaine de points de blocage autour de Paris", a-t-il rappelant, prévenant que ce qui sera mis en place cette semaine "sera beaucoup plus fin et beaucoup plus fort, l'idée étant qu'il n'y ait aucun camion qui puisse approvisionner la capitale et que, s'il le faut, on tienne aussi longtemps que nécessaire, en tout cas toute la semaine prochaine".