Agriculteurs : les blocages se poursuivent, le gouvernement promet des annonces cette semaine

L'A7 et l'A63 font partie des autoroutes actuellement bloquées. Un accident est survenu à un point de blocage de l'Ariège, entraînant le décès d'une femme...

(Boursier.com) — Alors que le gouvernement tente de réagir face à la grogne croissante des agriculteurs, qui mènent depuis plusieurs jours des actions localisées de protestation et menacent d'étendre leur mouvement au niveau national dans les semaines à venir, la journée de mardi s'annonce compliquée pour les automobilistes.

Après une journée de lundi déjà bien animée, des mobilisations sont prévues ce mardi dans diverses régions de France, même si les principaux blocages devraient débuter mercredi. Ceci malgré la réunion qui a eu lieu lundi soir à Matignon entre les principaux syndicats agricoles et le Premier ministre, Gabriel Attal.

A l'issue de cette rencontre, le président de la FNSEA, Arnaud Rousseau, a maintenu la pression en avertissant qu'il n'y aurait aucune levée des actions tant qu'il n'y aurait pas de décision concrète de la part de l'exécutif.

Décès d'une femme à un point de blocage

Pour montrer leur mécontentement, les agriculteurs ont mené des manifestations dans l'Hexagone affectant les conditions de circulation des autoroutes A64, A62, A20, A66 et A9, selon le compte X de Vinci Autoroutes. Lundi, les accès de la centrale nucléaire de Golfech (Tarn-et-Garonne) ont été bloqués par des agriculteurs. Dans un communiqué, EDF a précisé que le personnel nécessaire aux activités de la centrale pouvait accéder au site et que la production n'était pas pénalisée.

Ce mardi, après les blocages sur l'A64 en Haute-Garonne et l'A62 près d'Agen, l'A7 et l'A63 font partie des autoroutes actuellement bloquées. Par ailleurs, un accident est survenu à un point de blocage de l'Ariège, entraînant le décès d'une femme.

"On ne se contentera pas de mots"

Pour rappel, les agriculteurs protestent notamment contre la précarisation de leur activité, la multiplication des normes et les différences de traitement par rapport à d'autres pays extra-européens. "On ne se contentera pas de mots, les agriculteurs attendent des actes précis, on attend que le Premier ministre fasse des déclarations dans la semaine pour faire bouger les lignes sensiblement et montrer aux agriculteurs que ce ne sont pas que des mots", a affirmé Arnaud Rousseau dans la cour de Matignon.

De son côté, Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture, a indiqué que le gouvernement allait réagir dès cette semaine, à la sortie de la réunion avec les syndicats agricoles. "Le Premier ministre a souhaité que, très rapidement [...] dans les prochains jours, on puisse apporter des réponses, et je le dis bien, c'est une question de jours", a-t-il assuré, ajoutant que Gabriel Attal avait émis son envie de se rendre sur le terrain pour aller de nouveau à la rencontre des agriculteurs.