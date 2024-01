Agriculteurs : le gouvernement promet de nouvelles mesures "d'ici 48 heures"

"Dans les 48 heures, on aura un certain nombre de choses [...] qui permettront de compléter et de montrer la globalité des mesures qu'on entend proposer au monde agricole", a assuré le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau.

Crédit photo © Reuters