Agriculteurs : le gouvernement n'a "rien compris", affirme le président de la FNSEA

"Je ne participerai pas" au débat consacré à la crise agricole prévu par Emmanuel Macron samedi à l'ouverture du Salon, a annoncé Arnaud Rousseau.

(Boursier.com) — A la veille de l'ouverture du salon de l'Agriculture 2024, le contexte reste très tendu... Sur le terrain, les actions ont repris de plus belle après une intervention du Premier ministre Gabriel Attal mercredi, et le président de la FNSEA, Arnaud Rousseau, a fustigé ce vendredi le gouvernement, affirmant qu'il n'avait "rien compris" aux défis auxquels sont confrontés les agriculteurs.

"Ça renvoie l'image aux agriculteurs que finalement rien n'a été compris de leurs problématiques", a estimé sur 'BFMTV' le patron du syndicat agricole majoritaire, avant d'annoncer : "Le président fera ce qu'il veut... Je ne participerai pas" au débat consacré à la crise agricole prévu par Emmanuel Macron samedi à l'ouverture du Salon.

"Je ne serai pas l'acteur de quelque chose que je considère comme particulièrement cynique et qui ne permet pas le dialogue dans de bonnes conditions", a-t-il poursuivi", estimant également qu'actuellement, "les conditions du dialogue ne sont pas réunies [...] tant la tension est grande".

La FNSEA contre l'invitation du collectif des Soulèvements de la Terre

Jeudi, la FNSEA a protesté à l'annonce que le collectif des Soulèvements de la Terre serait invité à ces discussions... L'Elysée a par la suite renoncé à convier le mouvement écologiste afin de "garantir la sérénité des débats". "Je n'ai toujours pas compris ce qui a prévalu à ce genre de décision", a déclaré Arnaud Rousseau, avant d'ajouter : "La politique, c'est autre chose que de la com ou du show !".

L'an dernier, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait tenté en vain de dissoudre le collectif après les violences entre forces de l'ordre et manifestants, protestant contre un projet de "méga-bassine" à Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres. Le décret de dissolution a été annulé par le Conseil d'Etat...

Interrogé sur 'TF1', le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, a regretté une invitation "inopportune" d'un collectif "dont le mode d'expression est plutôt le cocktail Molotov". "J'espère (que le débat puisse avoir lieu)", a ajouté le ministre. "On va y travailler, je ne suis pas aveugle, j'ai entendu ce que dit la FNSEA", a-t-il dit.

Des actions prévues lors du Salon

Pascal Canfin, député européen Renaissance, a assuré ce vendredi matin qu'hormis les Soulèvements de la Terre, "toutes les ONG, y compris celles qui sont très critiques vis-à-vis de la FNSEA, sont invitées". "On a besoin de mettre tout le monde autour de la table, de dépolariser et de sortir des postures des uns et des autres", a-t-il dit sur 'France 2'.

Pour rappel, le gouvernement a multiplié ces dernières semaines les annonces de mesures de soutien au monde agricole qui manifeste, en France comme en Europe, pour des revenus plus élevés et de meilleures conditions de travail. Les agriculteurs français ont levé début février les barrages qu'ils avaient dressés sur les grands axes routiers de l'Hexagone, mais ils continuent de vouloir faire entendre leurs revendications et des actions sont prévues lors de la visite d'Emmanuel Macron au Salon, vitrine annuelle d'une profession inquiète pour son avenir...