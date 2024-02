Agriculteurs : "ce ne sera pas un Salon de l'Agriculture comme les autres", prévient le patron de la FNSEA

"C'est un Salon où le président de la République devra d'abord dire ce qu'il entend faire", a estimé Arnaud Rousseau, président de la FNSEA.

(Boursier.com) — Le Salon de l'Agriculture se prépare dans un climat tendu !... Alors que le gouvernement a annoncé fin janvier trois salves de mesures censées répondre à la crise du milieu agricole, l'alliance syndicale majoritaire FNSEA-Jeunes agriculteurs (JA) n'a pas relâché la pression sur l'exécutif, même après la suspension des blocages le 1er février dernier... Le premier syndicat agricole français a d'ailleurs envisagé une reprise des actions si des efforts concrets n'étaient pas réalisés d'ici à l'ouverture de la 60ème édition du Salon de l'Agriculture, le samedi 24 février.

"L'attente est très forte... Ce ne sera pas un Salon comme les autres. C'est un Salon où le président de la République devra d'abord dire ce qu'il entend faire et entendre l'agacement", a estimé ce lundi Arnaud Rousseau, président de la FNSEA, invité de la "Grande Interview" sur 'CNews' et 'Europe 1'.

"Personne n'imagine qu'il puisse, comme tous les ans, défiler dans les allées dans avoir eu un propos fort, clair et être à l'écoute du monde agricole", a-t-il poursuivi, appelant à ce que les promesses faites par le gouvernement se traduisent désormais "très concrètement" pour que "cette colère trouve des réponses" concrètes et "pas seulement des mots".

"Un an de travail pour ceux qui l'organisent"

Dans le même temps, Arnaud Rousseau a exhorté à ne pas perturber l'événement... Ce rendez-vous annuel, qui se tient au parc des expositions de la Porte de Versailles, "reste un moment où les agriculteurs viennent vendre leurs produits, montrer leurs animaux, accueillir les Français", a-t-il rappelé. C'est "un an de travail pour ceux qui l'organisent", a-t-il ajouté.

Les agriculteurs ont déjà obtenu 400 millions d'euros d'aides d'urgence, ainsi que des simplifications administratives et des concessions de la part de l'Union européenne concernant les jachères. Cependant, leur satisfaction n'est pas encore pleine, et ils attendent de nouvelles décisions concernant le revenu agricole, l'utilisation des pesticides et les accords de libre-échange.

Après avoir reçu mercredi dernier la Coordination rurale et la Confédération paysanne, Emmanuel Macron doit maintenant s'entretenir avec la FNSEA et les Jeunes agriculteurs mardi à l'Elysée, un rendez-vous habituel avant l'ouverture du Salon de l'agriculture...