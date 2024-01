Agriculteurs : appel au "blocus de Paris" vendredi

La FDSEA et les Jeunes Agriculteurs d'Île-de-France ont appelé à bloquer la capitale de 14 heures à minuit...

(Boursier.com) — Alors que le Premier ministre, Gabriel Attal, doit annoncer en fin de semaine "des mesures de simplification" en faveur des agriculteurs, le mouvement de revendication s'étend en France. La Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles (FDSEA) Île-de-France, avec les Jeunes agriculteurs Île-de-France, appellent à un "blocus de Paris" vendredi.

Les syndicats, qui souhaitent mettre la pression pour que les annonces du chef du gouvernement soient à la hauteur de leurs attentes, appellent leurs adhérents à bloquer les principaux axes qui mènent à la capitale, de 14 heures à minuit, comme indiqué dans un communiqué publié ce jeudi.

L'autoroute A1, l'A6, l'A10-11, l'A13 et l'A15 seront concernées par des "points de blocage". "On prépare une grosse action", a affirmé un porte-parole de la FDSEA à 'France Bleu Paris', avant d'avertir : "Ce ne sera pas une quinzaine de tracteurs comme jeudi matin sur la N12".

La mobilisation ne faiblit pas

Ce jeudi matin, Gabriel Attal a réuni le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, et le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, pour discuter des réponses à apporter aux doléances des agriculteurs français, alors que les agriculteurs durcissent leurs actions sur les routes de France.

Malgré l'accident en Ariège, ayant coûté la vie à une éleveuse et sa fille, la mobilisation ne faiblit pas. Plusieurs points de blocage et des manifestations sont signalés à Lyon, Rennes, Strasbourg et d'autres villes. Dans un communiqué, Vinci Autoroutes fait état de nombreuses perturbations ce jeudi, prévenant de l'extension des blocages vers de nouveaux secteurs. Des coupures sont constatées sur plusieurs autoroutes, dont l'A7, l'A9, l'A61, l'A62, l'A20 et l'A63.

Les décisions "doivent être très au niveau"

"Les décisions sont très attendues [...] et doivent être très au niveau", a de son côté estimé le président de la FNSEA - premier syndicat agricole -, Arnaud Rousseau, présent à un barrage d'agriculteurs sur l'A6 à Nitry (Yonne). "La balle est dans le camp du gouvernement", a ajouté à ses côtés Arnaud Gaillot, président des Jeunes Agriculteurs, précisant qu'"il n'y a rien de négociable".

Pour rappel, les agriculteurs dénoncent notamment la précarisation de leur métier, la flambée des charges et une inflation de normes environnementales communautaires. La FNSEA a adressé mercredi à Gabriel Attal une série de demandes, au premier rang desquelles des aides "immédiates" qu'elle chiffre à "plusieurs centaines de millions d'euros".

En outre, ils réclament un moratoire sur l'interdiction des pesticides, le paiement des aides PAC ("Politique agricole commune") immédiatement, l'accélération des projets de stockage d'eau et le retrait de l'arrêté "Plan eau" de 2021 qui encadre les prélèvements d'eau par les agriculteurs en cas de sécheresse.