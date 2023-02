Afrique du Sud : les pannes d'électricité inquiètent les investisseurs

Le président Cyril Ramaphosa a récemment déclaré l'état de catastrophe nationale, alors que le pays n'arrive pas à produire assez d'éléctricité.

(Boursier.com) — Le principal opérateur de la bourse de Johannesburg indique ce jeudi avoir suffisamment de carburant sous la main pour faire fonctionner ses générateurs pendant au moins six ou sept jours, alors que le pays est aux prises avec une grave crise d'approvisionnement en électricité. Des dispositions sont en place pour obtenir plus de diesel et permettre la poursuite des échanges sur les marchés, a expliqué le Johannesburg Stock Exchange à l'agence de presse Bloomberg, alors que les investisseurs s'inquiètent d'une éventuelle coupure.

Selon le JSE, la grave perturbation des télécommunications, causée par ces coupures de courant, pourrait entraîner des modifications dans les heures de négociation et des délais de règlement. L'hypothèse d'une coupure totale des échanges a été étudiée avec les "acteurs clés", afin d'apporter une "réponse globale".

Record de délestages

L'Afrique du Sud subit depuis des mois de longues pannes d'électricité, qui peuvent durer jusqu'à 10 heures par jour. Le pays a connu un record de 207 jours de délestage l'an dernier. Eskom Holdings, l'opérateur public qui fournit environ 90% de l'électricité au pays, croule sous les dettes ne parvient pas à alimenter la première puissance industrielle africaine. Son ancien PDG, qui avait posé en décembre sa démission mais devait rester en poste jusqu'à l'arrivée d'un remplaçant, a finalement été remercié cette semaine.

Le président Cyril Ramaphosa a récemment déclaré l'état de catastrophe nationale. Les entreprises, qu'il s'agisse de grands groupes miniers ou de petits détaillants alimentaires, dépensent des millions de dollars pour acheter du carburant et maintenir leur activité.