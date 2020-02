Affaire Griveaux : Les jeunes Français experts en "revengeporn" ?

Affaire Griveaux : Les jeunes Français experts en "revengeporn" ?









Entre un retour à l'ordre moral et l'américanisation de la société ?

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Après le retrait de Benjamin Griveaux de la course de la mairie de Paris, CAM4 et la rédaction de 'Hot Vidéo' ont souhaité mesurer l'état de l'opinion publique sur cette affaire de divulgation d'images privées et, plus largement sur l'ampleur de pratiques comme le revengeporn (" pornodivulgation ") ou les dick pic (" photos de pénis ") qui ont pris de l'ampleur ces dernières années avec la généralisation de l'usage des smartphones et d'applications (ex : Snapchat, AirDrop...) favorisant l'échange d'images personnelles à caractère sexuel.

Réalisée auprès d'un échantillon national représentatif de 1.000 Français, cette enquête montre notamment que les jeux sexuels virtuels auxquels se serait livré celui qui était alors porte-parole du gouvernement sont loin d'être exceptionnels pour des hommes de sa génération et que la crainte d'être à son tour victime de ce genre de cyberviolence sexuelle s'est emparée de la majorité de ceux qui se sont déjà adonnés à une forme de "sexting" ou de "sextape".

Génération " Griveaux ", génération " dick pic " ?

Si l'excitation entre partenaires via SMS, photos, vidéos ou webcam est une pratique minoritaire chez l'ensemble des Français (22%), elle s'avère beaucoup plus courante chez les jeunes de moins de 30 ans (46%) et notamment chez les hommes de cette génération où ce genre de jeux sexuels est une pratique majoritaire (53%). Il faut dire qu'en une demi-douzaine d'années, la proportion d'adeptes de ce genre de sexualité virtuelle a littéralement explosé chez les plus jeunes : 44% des jeunes de moins de 25 ans déclarent s'être déjà excités virtuellement avec un partenaire, soit quatre fois plus que ce que l'Ifop pouvait observer en 2014 (10%).

Parmi ces jeux virtuels, la diffusion d'images intimes auquel se serait adonné le candidat macroniste constitue elle aussi une pratique avant tout en vogue chez les jeunes : 35% des moins de 30 ans, contre 16% chez l'ensemble des Français, ont déjà envoyé à quelqu'un une image d'eux à connotation sexuelle (ex : photo, vidéo, live via webcam).

Mais parmi ces pratiques à risque, l'envoi de photos ou de vidéos de soi-même nu ou dénudé (" nude ") s'avère beaucoup plus répandue (30% chez les moins de 30 ans) que celle à laquelle se serait livré Benjamin Griveaux, à savoir la diffusion de photo de son sexe ( dick pic ) sous forme de photo (15%) ou de live via webcam (11%).

Chez l'ensemble de la population, la diffusion de dick pic au sens strict reste en revanche une pratique marginale (9%), à forte dominante masculine (13% des hommes s'y sont adonnés contre 5% des femmes) et homosexuelle (38% chez les gays et les bis). De même, l'exhibition sexuelle devant une webcam reste une pratique confidentielle : seuls 7% des Français ont déjà exhibé leurs organes sexuels devant une webcam.

Le " revengeporn ", une cyber violence qui effraie une grande partie des jeunes

Dans ce contexte, la crainte d'être à son tour victime de ce genre de cyberviolence sexuelle s'est emparée d'une grande partie des jeunes et, plus largement, de ceux qui se sont déjà adonnés à une forme de "sexting" ou de "sextape". Ainsi, un jeune sur deux de moins de 25 ans (46%) admet avoir peur d'être victime un jour de revengeporn (30%) sur Internet ou les réseaux sociaux et cette crainte est naturellement plus forte dans les rangs des Français ayant déjà envoyé la photo de leur sexe à quelqu'un : 53% des personnes ayant déjà envoyé un nude, un dick pic ou ayant exhibé leur sexe devant une webcam craignent de voir un jour publier une image d'eux à caractère sexuel sans leur consentement...

Rares sont toutefois les Français à admettre s'être déjà livrés à cette pratique qui consiste à publier une image ou une vidéo à caractère sexuel d'une personne sans son consentement : 4% des Français âgés de 18 à 69 ans avouent avoir déjà contribué à la diffusion non consentie de vidéos et photos à caractère sexuel, soit une proportion qui a doublé en une demi-douzaine d'année (2% en 2014). Et cette pratique - vivement condamnée par la loi - reste toujours une pratique essentiellement masculine chez l'ensemble des Français (5% des hommes, contre 1% des femmes) comme chez les jeunes de moins de 25 ans (8% des garçons, contre 3% des filles).

L'affaire Griveaux, une campagne locale au retentissement national

Alors même qu'elle ne concerne qu'un candidat à une campagne locale - celle pour les élections municipales à Paris -, l'affaire Griveaux a eu un retentissement national important : les trois quarts des Français (74%) ont entendu parler de la publication d'une vidéo à caractère sexuel impliquant le candidat à Paris de la République en Marche Benjamin Griveaux.

Signe de l'impact que peuvent avoir aujourd'hui les réseaux sociaux, plusieurs millions de Français ont vu au moins un bout de la vidéo montrant les organes sexuels attribués à l'ancien secrétaire d'État : 8% déclarent avoir vu au moins un extrait de cette vidéo, ce qui correspond à environ 4 millions de personnes si l'on extrapole les résultats à partir des données du dernier recensement...

Le retrait " Griveaux ", un indice d'un retour de l'ordre moral ?

Le retrait de la candidature de Benjamin Griveaux comme tête de liste de la République en Marche aux élections municipales à Paris est soutenu par une majorité des Français (57%), y compris chez les sympathisants de son propre parti (51% chez les sympathisants de la LaRem). Mais c'est surtout une logique politique qui semble pousser à son retrait dans la mesure où c'est dans les électorats les plus "anti-système" que l'on trouve le plus de personnes favorables à son retrait (66% des sympathisants RN et 62% des sympathisants LFI approuvent son retrait contre).

Ce retrait est-il la marque d'une forme de puritanisme à l'anglo-saxonne reposant sur une exigence de transparence et de concordance entre sa vie publique et sa vie privée ? Il est difficile de l'affirmer mais au regard des résultats de cette enquête, force est de constater que le retrait de Benjamin Griveaux n'est pas plus soutenu par les personnes sous l'influence morale religieuse (55% chez les catholiques pratiquants) que chez ceux qui en sont totalement détachés (ex : 57% chez les athées).

De même, son retrait est approuvé par une majorité de Français dans des catégories les plus libérales sexuellement comme peuvent l'être les personnes ayant déjà envoyé une image d'elles dénudées (52%) ou celles affirmant une part d'homosexualité (51%), "signe que le jugement des Français sur cette affaire semble plus de nature politique que moral" conclut François Kraus, directeur du pôle Politique/Actualité.

Source : Etude Ifop pour CAM4 et Hot Vidéo réalisé par questionnaire auto-administré en ligne du 14 au 17 février 2020 auprès d'un échantillon de 1.002 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.