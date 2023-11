Aéroports français : 100 alertes à la bombe depuis le 18 octobre, selon Clément Beaune

"On déposera plainte à chaque fois, on ne laissera rien passer", a averti le ministre délégué aux Transports, Clément Beaune.

(Boursier.com) — Depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre sur le territoire israélien et l'assassinat de Dominique Bernard, professeur de français le 13 octobre dans un lycée d'Arras, la France a connu une augmentation significative des évacuations d'établissements, dont les aéroports, en raison de fausses alertes à la bombe. Sur le plateau de 'LCI' ce mardi, le ministre délégué aux Transports, Clément Beaune, a dévoilé des chiffres qui peuvent paraître alarmants.

Depuis le 18 octobre dernier, "nous avons reçu au total 100 alertes dans les aéroports français, un peu moins ces derniers jours, justement parce qu'il y a cette position de grande fermeté", a-t-il indiqué, tout en précisant que ces alertes ne provenaient pas toutes de la même adresse e-mail...

Ces chiffres ont été confirmés par l'Union des aéroports français (UAF), qui a noté que plus de la moitié de ces alertes ont conduit à des évacuations. "On déposera plainte à chaque fois, on ne laissera rien passer", a de nouveau averti le ministre.

Des pertes pourraient s'élever "à plusieurs millions d'euros"

Les fausses alertes à la bombe ont semé la pagaille ces derniers jours dans les aéroports français, à l'exception des deux grandes plateformes parisiennes. Plusieurs d'entre eux ont dû être évacués, provoquant l'annulation de centaines de vols. Parmi les aéroports touchés, on compte celui de Montpellier (Hérault), Nantes (Loire-Atlantique), Lille (Nord), Bordeaux (Gironde), ou encore Beauvais (Oise). La journée de jeudi dernier a été particulièrement marquée, avec 10 aéroports français faisant l'objet de nouvelles alertes à la bombe, dont cinq ont été évacués.

Selon l'UAF, les conséquences financières pour les exploitants aéroportuaires sont considérables. Bien que les aéroports n'aient pas encore établi de bilan complet, les pertes pourraient atteindre "plusieurs millions d'euros", a estimé Thomas Juin, président de l'Union, invité de 'BFM Business' vendredi dernier.

Le plan Vigipirate à son maximum

Suite à l'assassinat de l'enseignant Dominique Bernard dans son lycée à Arras le 13 octobre, et sur décision de la Première ministre, Elisabeth Borne, la France est passée en "urgence attentat", le niveau le plus élevé du plan Vigipirate.

En plus des alertes à la bombe, Clément Beaune a noté que les signalements de bagages abandonnés dans les gares et les aéroports ont presque doublé. Par ailleurs, quelques tentatives de cyberattaques ont également été signalées...