Aéroports de Roissy et Orly : nouvelle panne des portiques de contrôle

Les sas Parafe ont été touchés ce lundi par une panne informatique, entraînant un engorgement des files d'attente dans les aéroports parisiens...

(Boursier.com) — Journée particulièrement éprouvante pour ceux qui ont dû prendre l'avion... Alors que la grève des contrôleurs aériens a provoqué ce lundi d'importants retards dans plusieurs aéroports français, voire des fermetures, des perturbations sont venues s'ajouter à Paris-Orly et Paris-Charles-de-Gaulle en raison d'une panne informatique qui a affecté les sas Parafe (Passage automatisé rapide aux frontières extérieures), qui permettent le contrôle automatisé des voyageurs à l'entrée et à la sortie de l'espace Schengen.

"Une panne nationale du système informatique utilisé par la police des frontières affecte actuellement le système Parafe. Les équipes sont mobilisées pour résoudre cet incident au plus vite. Des délais d'attente plus longs sont à prévoir au départ/à l'arrivée", a indiqué Paris Aéroport sur X (ex-Twitter), avant d'annoncer la "fin de la panne nationale" en milieu d'après-midi ce lundi.

Sur le réseau social d'ailleurs, des voyageurs en colère ont signalé un engorgement des files d'attente au départ et à l'arrivée. "Parafe en panne. Des centaines de personnes dans la queue. Déjà dans le vol Air France, pas d'eau dans les toilettes... Bienvenue en France, cocorico toussa toussa", dénonce une utilisatrice de X.

@ParisAeroport panne. Des queue. Déjà AF, d'eau toilettes... bienvenue en France, cocorico toussa toussa 😒 pic.twitter.com/ns8bKRu0S1 — K H Hardy (@khhardy), via Twitter

"Contrôle automatisé des voyageurs"

Facultatif (puisqu'il reste possible de passer par les contrôles classiques) et gratuit, le dispositif de passage rapide aux frontières extérieures, appelé Parafe, permet "le contrôle automatisé des voyageurs en France lorsque vous entrez ou sortez de l'espace Schengen", comme le rappelle service-public.fr. Il est réservé aux citoyens européens et aux ressortissants de certains pays tiers munis d'un passeport biométrique.

Les sas Parafe se sont développés dans certains aéroports, gares et ports français depuis une dizaine d'années. Des sas de nouvelle génération de systèmes Parafe, équipés d'un système de reconnaissance faciale, ont également été déployés dans les aéroports de Roissy-Charles-de-Gaulle et Orly en 2018. En outre, des sas ont été installés à la gare du Nord à Paris (Eurostar), au port de Calais, et au terminal de Coquelles pour les voyageurs optant pour l'Eurotunnel.

Des pannes en juin et en mars

Si le site officiel de l'administration française assure qu'ils permettent "d'effectuer les formalités de passage aux frontières de manière automatisée, fluide et rapide", les voyageurs dénoncent régulièrement les temps d'attente lors de la phase de contrôle au niveau de ces portiques.

En juin dernier, les contrôles dans les gares et aéroports de France avaient déjà été affectés par une panne similaire. Paris Aéroport avait indiqué "qu'une panne nationale informatique de la Police aux frontières affecte actuellement le fonctionnement des sas Parafe". Même chose au mois de mars et en juin 2022...