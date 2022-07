Aéroport de Roissy-CDG : la grève se poursuit ce vendredi

La Direction générale de l'aviation civile a demandé aux compagnies aériennes de supprimer un vol sur six au départ de Roissy-Charles de Gaulle ce vendredi matin...

(Boursier.com) — Nouvelle journée de perturbations... Alors que la journée de jeudi était déjà perturbée en raison d'une grève des pompiers de Paris-Charles de Gaulle, provoquant l'annulation de 10% des vols, les syndicats CGT, CFDT, FO, CFTC, Sud, Unsa, CFE-CGC et Solidaires ont appelé à une nouvelle journée de mobilisation des salariés.

La Direction générale de l'aviation civile (DGAC) a de nouveau demandé aux compagnies aériennes qui opèrent à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle de supprimer un vol sur six au départ de CDG vendredi, entre 7h00 et 14h00, soit 17% des vols, rapporte 'Reuters'.

Les voyageurs devant prendre l'avion ont d'ailleurs été invités à se rapprocher de leur compagnie et à anticiper leur venue à l'aéroport : trois heures pour un vol international, deux heures pour un vol domestique ou européen.

Des augmentations de salaire réclamées

La grève pourrait se poursuivre ce week-end si les négociations avec la direction n'aboutissent pas à un accord. Elu CGT, Loris Foreman dit préparer depuis des semaines avec d'autres militants cette mobilisation qui doit réunir ce vendredi matin des salariés de sous-traitants des aéroports de Paris-Roissy-Charles de Gaulle et de Paris-Orly, mais aussi de grands groupes comme ADP (Aéroports de Paris) ou Air France.

Tous réclament des augmentations de salaire pour faire face à l'inflation galopante, alors que l'Insee table sur une augmentation des prix de 5,5% en 2022 en France, et que le trafic aérien renoue avec des niveaux d'avant pandémie. "On est travailleurs pauvres. Nous, la classe moyenne, on trinque", affirme-t-il à l'agence de presse.

"Les salaires doivent être augmentés, mais il faut arrêter de parler d'augmentations de 2-3%. Il faut directement augmenter les salaires à 15-20%. On ne peut pas avoir 20, 30 euros par-ci par-là", estime Loris Foreman, qui réclame une augmentation de 300 euros par mois pour tous les salariés.