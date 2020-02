Aéronautique : Les entreprises de NAE se positionnent sur l'hydrogène

NAE a intégré le plan Hydrogène qui a été lancé par la Région Normandie fin 2018. Doté de 15 millions d'euros sur 5 ans, il vise à structurer l'écosystème normand et renforcer la place de l'hydrogène dans la transition énergétique de la Normandie...

(Boursier.com) — NAE accompagne les entreprises pour anticiper leur positionnement sur cet axe stratégique que constitue l'hydrogène et qui répond aux enjeux énergétiques du futur et de "l'après kérosène". L'objectif, dans un premier temps, est de donner de la visibilité aux acteurs normands et d'accélérer leurs échanges avec les donneurs d'ordres.

Vecteur d'énergie propre, l'hydrogène offre des bénéfices environnementaux importants vis-à-vis du kérosène grâce à la limitation des Nox. Prenant sa place au fur et à mesure dans le mix énergétique mondial, l'hydrogène a pénétré le marché de la mobilité (vélo, voitures, camion, ...) et s'oriente maintenant vers l'aéronautique.

Les aéroports ont dans un premier temps été identifiés comme des emplacements pertinents pour déployer une infrastructure hydrogène, capable d'alimenter des flottes captives de véhicules se déplaçant dans la zone...

Des verrous technologiques à lever

Malgré l'utilisation de l'hydrogène liquide pour le carburant des fusées, l'hydrogène n'est pas encore adapté pour le transport aérien, notamment en raison des conditions économiques vis-à-vis du kérosène. Plusieurs verrous sont à lever tels que le stockage de l'hydrogène (encombrement et température), la consommation supérieure au kérosène, le rendement de la propulsion ou la réglementation associée.

Ses applications dans l'aéronautique sont aujourd'hui envisagées pour l'alimentation de secours (en remplacement des dispositifs RAM Air Turbine existants), la motorisation électrique pour le déplacement au sol, le système d'allumage des moteurs principaux, la fourniture d'air conditionné, la production d'eau à bord, le système de dégivrage, le système anti-incendie en vol par inertage des réservoirs, l'humidification du cockpit, la motorisation hydrogène des engins sol ou encore le système de production décentralisé hydrogène aéroportuaire.

Des projets sont déjà initiés, notamment Hy'drone pour la prolongation de l'autonomie des drones, HYPORT pour la fabrication d'hydrogène vert pour les applications aéroportuaires ou MAHEPA pour la propulsion d'avion électrique léger.

Deux enjeux : le stockage et la combustion de l'hydrogène

NAE se positionne aujourd'hui sur le stockage de l'hydrogène et sa combustion pour la motorisation, les deux activités principales où les compétences sont présentes en Normandie. Si le territoire normand recense déjà trois acteurs majeurs que sont ArianeGroup sur les moteurs spatiaux, Ergosup à Cherbourg sur la fourniture décentralisée d'hydrogène et H2V Industry à Port-Jérôme qui prévoit de déployer deux usines de production d'Hydrogène, un ensemble d'entreprises se positionne en tant que sous-traitantes sur cette thématique comme opportunité de diversification...

De plus, quelques laboratoires normands affichent de bonnes compétences sur l'hydrogène : le CORIA (sur la combustion), le GREAH (sur la gestion énergétique), PBS et le LSPC notamment.

Avant de définir une feuille de route spécifique, une action de veille sur l'hydrogène va être mise en place pour identifier les tendances et mutations technologiques et règlementaires à venir. NAE va également réaliser une cartographie des acteurs pour améliorer leur visibilité et faciliter leurs échanges avec les donneurs d'ordres.

160 membres

NAE est le réseau des acteurs de l'aéronautique, du spatial, de la défense et de la sécurité en Normandie. Fondée en 1998 et présidée par Philippe Eudeline (Directeur Innovation Thales LAS), l'association NAE est aujourd'hui constituée de 160 membres : des grands groupes industriels, plusieurs aéroports et une base militaire, de nombreuses PME / ETI, des start-up, des laboratoires de recherche et des établissements d'enseignement supérieur.

La filière représente globalement plus de 21.500 salariés pour 3,7 milliards d'Euros de chiffre d'affaires en 2018 en Normandie. NAE est membre du GIFAS et du GICAT.