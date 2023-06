Aérien : des perturbations à prévoir mardi prochain

Un préavis de grève a été déposé par plusieurs syndicats de contrôleurs aériens dans le cadre de la nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites.

(Boursier.com) — La direction générale de l'Aviation civile (DGAC) a demandé jeudi aux compagnies aériennes d'annuler un tiers de leurs vols au départ de l'aéroport Paris-Orly mardi prochain après le dépôt d'un préavis de grève par plusieurs syndicats de contrôleurs aériens. La journée du 6 juin sera marquée par une nouvelle journée de mobilisation nationale contre la réforme des retraites à l'appel de l'intersyndicale.

Perturbations et retards

La DGAC a aussi demandé aux compagnies aériennes de réduire leur programme de vols de 20% sur les aéroports de Lyon, Marseille, Nice, Toulouse, Bordeaux et Nantes. En dépit de ces mesures, la DGAC met en garde sur de possibles perturbations et retards et "invite les passagers qui le peuvent à reporter leur voyage".

§Perturbations Mouvement social national interprofessionnel du 6 juin 2023. pic.twitter.com/eEdql7NkwY — Direction générale de l'aviation civile &127467;&127479;&127466;&127482; (@DGAC), via Twitter

Pour les opposants au texte, le combat n'est pas terminé. L'Assemblée nationale doit discuter le jeudi 8 juin d'une proposition de loi du groupe de députés LIOT (Libertés, indépendants, outre-mer et territoires) visant à abroger la réforme, et en particulier le passage de 62 à 64 ans de l'âge légal de départ à la retraite.