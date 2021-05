Adidas : une "valeur déconfinement" incontournable ?

La marque pense qu'il sera très difficile d'enfiler à nouveau des chaussures en cuir et un costume pour aller travailler, et table sur un changement dans les habitudes vestimentaires en entreprise.

(Boursier.com) — Adidas a ajusté à la hausse sa prévision de chiffre d'affaires pour 2021... L'équipementier sportif allemand table en effet sur une forte demande pour ses nouveaux produits malgré les restrictions liées au coronavirus encore en vigueur en Europe, les difficultés rencontrées dans la chaîne d'approvisionnement et les tensions politiques.

L'équipementier sportif table désormais sur des ventes à changes constants en hausse de près de 20% en 2021, contre une précédente prévision de 15% à près de 20%, avec un bond d'environ 50% attendu au deuxième trimestre...

Plus cool au bureau ?

La direction du groupe pense même que la crise sanitaire va avoir un impact de taille sur la mode ! "Il va être très difficile de persuader des gens qui sont restés assis à la maison en tongs et en jogging d'enfiler des chaussures en cuir et un costume", a déclaré Kasper Rorsted, le directeur général d'Adidas vendredi, lors de la présentation de ces résultats...

Selon lui, le retour au bureau, quelle que soit son ampleur après plus d'un an de télétravail, va permettre l'arrivée de vêtements plus décontractés dans le monde de l'entreprise. De quoi soutenir le boom de la demande de baskets et de vêtements de sport qui a profité à Adidas et à ses rivaux, dont Nike et Puma, depuis mars 2020...

Autres atouts

L'accent mis par les gouvernements sur la santé publique, et le désir très fort de sortir de chez soi et de reprendre le sport après des semaines passées à la maison, devraient aussi doper les ventes de baskets de course et d'équipements de randonnée - de quoi rendre Adidas très confiant pour les mois à venir.