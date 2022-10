Adidas met fin à son partenariat avec Kanye West

l'action lâche plus de 7% à Francfort

(Boursier.com) — Adidas se prépare à absorber une charge allant jusqu'à 250 millions d'euros pour mettre fin à son partenariat avec le chanteur Kanye West (récemment rebaptisé Ye). L'équipementier sportif a décidé de couper les ponts avec effet immédiat, suite à une série de comportements jugés injurieux de la part du rappeur et designer, qui ont transformé une marque de chaussures autrefois florissante en la cible de vives critiques.

"Les récents commentaires et actions de Ye sont inacceptables, haineux et dangereux, et ils violent les valeurs de diversité et d'inclusion, de respect mutuel et d'équité de l'entreprise", a déclaré la société allemande dans un communiqué. Elle va donc "mettre fin au partenariat avec Ye, à la production de produits de sa marque Yeezy et cesser tous les paiements à Ye et à ses entreprises", poursuit-elle.

Après Gap et Balanciaga

Adidas rejoint Gap et la marque Balenciaga (Kering) en rompant les liens avec Kanye West. Le rappeur a fait des déclarations controversées, et a même eu des commentaires antisémites sur les réseaux sociaux ces dernières semaines, qui ont poussé les réseaux Instagram et Twitter à le bannir. L'action Adidas, déjà plombée par la polémique, chute de plus de 7% mardi à la bourse de Francfort, atteignant un plus bas depuis 2016.

La décision d'Adidas fait suite à des semaines de discussions en interne pour la société, qui a construit ces dix dernières années la marque Yeezy, en collaboration avec le chanteur. La ligne a remporté un franc succès, puisqu'elle représente environ 8% des ventes totales d'Adidas, selon les estimations d'analystes de Wall Street.

Rancoeur

Mais cette réussite s'est accompagnée de beaucoup de rancoeur. Ye a récemment accusé Adidas de copier ses idées et de mal gérer la marque, se permettant même de narguer le PDG sortant Kasper Rorsted sur les réseaux sociaux. Le rappeur a déclaré en septembre qu'il voulait obtenir 20% de royalties sur toutes les chaussures conçues avec l'entreprise.

La controverse est encore montée d'un cran pendant la "Fashion Week" parisienne, lorsqu'il s'est affiché avec un t-shirt "White Lives Matter". Cette provocation, mais aussi ses remarques antisémites répétées, ont provoqué la colère de consommateurs, mais aussi de célébrités, certains appelant même à boycotter Adidas tant que le partenariat ne serait pas dénoncé.