ADEME : Le projet ClearFrance lauréat de l'appel à projet PIA 4 Logistique 4.0

(Boursier.com) — Les lauréats de l'appel à projets PIA 4 Logistique 4.0 ont été annoncés lundi 12 décembre à l'occasion du CILOG 2022, le Comité interministériel de la logistique, co-présidé par les ministres chargés de l'industrie et des transports, Roland Lescure et Clément Beaune, qui s'est tenu au port de Gennevilliers (92).

Le projet ClearFrance, porté par le GIE France PCS, a été retenu dans le cadre du programme "Stratégie d'accélération-Digitalisation et décarbonation des mobilités" et bénéficie d'une dotation de 1,8 Millions d'euros.

Le GIE France PCS et ses membres se réjouissent de la sélection du projet ClearFrance et remercient les pouvoirs publics de leur soutien. Cette sélection envoie un message fort sur la place du numérique au service de la compétitivité des ports français et de la chaîne logistique pour fluidifier et optimiser le passage de la marchandise.

Le projet ClearFrance vise à développer un Service Numérique National Unifié

Accélérateur des Echanges Internationaux afin de répondre aux attentes formulées dans la Stratégie Nationale Portuaire et renforcer les capacités des acteurs de la logistique et du commerce international français.

La multiplication des offres logicielles, l'inadéquation des cadres normatifs, la diversité des acteurs ou encore la surexposition au risque cyber constituent les défis de la complexité multifactorielle à laquelle le projet ClearFrance ambitionne de répondre par la construction d'une plateforme reposant sur trois principes : mutualisation, harmonisation et simplification.

L'objectif de cette plateforme est de simplifier l'accès aux données portuaires pour tous et d'améliorer l'expérience client pour accompagner la transition digitale et renforcer la performance et la compétitivité des ports, des administrations et des opérateurs économiques français...

Réponse concrète

A l'heure des défis du report modal et de la décarbonation, ClearFrance est la réponse concrète attendue par l'écosystème portuaire et logistique :

Un point d'entrée unique pour faciliter la fluidité du passage portuaire; La standardisation des données pour les opérateurs; L'interopérabilité des plateformes numériques logistiques.

ClearFrance s'appuie sur 5 axes pour accélérer le déploiement de la stratégie nationale portuaire : Améliorer la compétitivité des chaînes logistiques françaises; Affirmer la souveraineté et concurrencer au niveau national les autres acteurs européens; Accompagner la transformation numérique des entreprises logistiques françaises; Faciliter la transformation écologique des entreprises logistiques françaises; Anticiper des réglementations de plus en plus nombreuses.

Le projet ClearFrance est porté par le GIE France PCS en collaboration avec ses membres, les éditeurs de solutions numériques portuaires MGI et SOGET. Le démarrage du projet est prévu en janvier 2023 pour une durée de trois ans.