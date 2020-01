Activité hôtelière : un exercice 2019 positif, malgré tout !

MKG Consulting fait le bilan de l'activité hôtelière...

(Boursier.com) — L'industrie hôtelière française a terminé l'exercice 2019 avec un RevPAR en hausse de 1,8% par rapport à 2018 et ce malgré une fréquentation stable (+0,2 point). La légère hausse des prix moyens (+1,5%) a permis d'atteindre ce résultat, rapporte MKG Consulting qui a fait le bilan de l'activité hôtelière en 2019.

Les différents événements qui ont marqué cette année ont été le Salon SIRHA qui a lieu à Lyon tous les deux ans en janvier, le Salon Airshow qui a lieu au Bourget lui aussi tous les deux ans en juin et qui "booste" fortement l'hôtellerie francilienne...

La Coupe du Monde féminine de football ainsi que l'Armada de Rouen ont également dopé le mois de juin. A l'inverse, le début d'année a été marqué négativement par les 'Gilets jaunes' (fréquentation en baisse de 0,7 point sur le 1er trimestre) et par un épisode de grève à la SNCF en mai et début juin. Le mois d'octobre a subi une baisse d'activité en raison de la non tenue du Salon de l'Automobile de Paris qui a lieu les années paires...

Les autres mois, hormis décembre, ont été marqués par des performances en légère progression par rapport à la période précédente, progression imputable essentiellement au prix moyen car la fréquentation est restée globalement stable en 2019. Enfin, les contestations du projet de réforme des retraites ont grandement impacté l'hôtellerie française dans son ensemble...

La Bretagne en tête

Les hôtels du segment super-économique, qui attire une clientèle domestique, enregistrent les meilleures performances avec un RevPAR qui progresse de 3,7% grâce principalement à la hausse des prix moyens (+3,1%). Sur les autres segments, les résultats sont assez homogènes avec une fréquentation stable et des prix moyens progressant de façon très limitée (entre 1% et 2%).

Au niveau des régions, la Bretagne, l'Auvergne-Rhône-Alpes et PACA sont sur le podium des meilleures progressions de fréquentation. Ces régions affichent des hausses comprises entre +1,2 point et +1,6 point. A l'opposé, on retrouve les Hauts-de-France et l'Ile-de-France qui sont les seules régions à afficher des évolutions négatives...

Focus sur le mois de décembre marqué par les grèves

Le mois de décembre a affiché une hausse des indicateurs d'activité (+2,7% de RevPAR en France), mais cette hausse est à relativiser car la comparaison se fait par rapport à une période marquée par le début des manifestations des 'Gilets jaunes'. Ces manifestations avaient entraîné de nombreuses annulations dans les hôtels de la capitale. Ainsi, en 2019, la fréquentation des hôtels parisiens (71,2%) n'a pas retrouvé son niveau de 2017 (75,2%).

En Province, l'impact des gilets jaunes et de la grève des transports a également eu des répercussions mais dans une moindre mesure. En effet, le niveau de 2017 a été dépassé pour atteindre 52,7%. Sans les grèves, on peut estimer que la croissance de RevPAR aurait été plus significative encore...