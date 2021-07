Activision Blizzard : des employés lancent une pétition contre la direction

Activision Blizzard : des employés lancent une pétition contre la direction









Accusé de favoriser une culture de harcèlement sexuel et de machisme, le créateur du blockbuster "Call of Duty" s'était défendu...

(Boursier.com) — Activision Blizzard est dans la tourmente depuis la révélation de la plainte portée à son encontre par une agence américaine contre les discriminations. Le 20 juillet dernier, le Department of Fair Employment and Housing (DFEH), une agence de l'Etat de Californie chargée d'enquêter sur les affaires en matière de droit civil, a en effet déposé une plainte contre l'éditeur...

Le créateur du blockbuster "Call of Duty" est accusé de favoriser une culture de harcèlement sexuel et de machisme, sur fond d'inégalités de carrières. Selon la plainte déposée à la Cour supérieure de Los Angeles, "les femmes ont presque toutes confirmé que travailler pour [Activision] équivalait à évoluer dans un 'boys club'", où les employées doivent "continuellement repousser les commentaires et avances sexuels indésirables de leurs collègues masculins".

La direction du studio de jeux vidéo s'est défendu contre ces accusations, qu'ils jugent "déformées" et "fausses" dans de nombreux cas, provoquant la colère des employés. D'anciens et actuels employés de l'éditeur de jeux vidéo ont signé en masse une pétition envoyée à 'Bloomberg', qualifiant d'"odieuse et insultante" la réponse d'Activision Blizzard.

"Une atmosphère d'entreprise qui pousse à la décrédibilisation des victimes"

Près de 1.000 personnes selon l'agence, et plus de 2.000 personnes selon la chaîne 'CNN' ont apposé leur nom sur cette pétition, dans laquelle les employés estiment que les déclarations des cadres du groupe, ainsi que de la vice-présidente Frances Townsend "nuisent à leur quête continue pour l'égalité à l'intérieur et à l'extérieur de l'industrie".

"Qualifier les affirmations qui ont été faites comme étant 'déformées et dans de nombreux cas fausses' crée une atmosphère d'entreprise qui pousse à la décrédibilisation des victimes. Cela fait planer le doute sur la capacité de nos organisations à tenir les harceleurs pour responsables de leurs actes ou développer un environnement de travail sûr pour les futures victimes", ont-ils poursuivi...

Appel à la démission de Frances Townsend

Les signataires appellent la direction d'Activision Blizzard à diffuser "des déclarations officielles reconnaissant la gravité de ces allégations et faisant preuve de compassion envers les victimes de harcèlement et d'agression".

"Nous appelons Frances Townsend à respecter sa parole de démissionner de son poste de sponsor exécutif du réseau des femmes employées d'ABK en raison de la nature préjudiciable de sa déclaration", ont-ils ajouté...