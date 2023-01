Action 'Robin des Bois' : des HLM, des hôpitaux et des lycées ont été 'placés en gratuité d'électricité'

Dans le cadre de la contestation contre la réforme des retraites, les grévistes du secteur de l'énergie ont mené plusieurs actions dites "Robin des bois"...

(Boursier.com) — " L'énergie sera un outil de lutte", préviennent les grévistes du secteur... Alors qu'une deuxième journée de manifestations et de grève contre la réforme des retraites aura lieu le 31 janvier, des actions "Robin des Bois" ont été menées par les salariés du secteur de l'énergie qui se sont mobilisés jeudi dans les centrales, les raffineries, les ports et les docks, en préparation de mardi prochain...

"Dans la continuité de leur plan de bataille, la FNME-CGT et ses syndicats ont indiqué, dans un communiqué diffusé jeudi soir, avoir décidé "de faire la démonstration que les travailleurs maîtrisent pleinement leur outil de travail". "Du positif sur tout le territoire pour nous mener à la victoire", ont estimé les grévistes...

Afin d'"intensifier le rapport de force" dans la lutte contre la réforme des retraites, "les grévistes ont su mener massivement différentes formes d'actions positives en région parisienne, "à Lille, Nantes, Lyon, Nice, Marseille, Saint-Nazaire" et ailleurs dans le reste de la France, ont-ils indiqué.

Des petits commerces et artisans placés "en tarifs réduits"

Ces "actions positives" se sont traduites notamment par des "hôpitaux ou cliniques, des patinoires et des piscines municipales, des centres sportifs publics, des associations d'intérêt public, des bibliothèques, des collèges, des lycées, des crèches, des chauffages collectifs d'université ou de HLM, des éclairages publics de petites et moyennes communes, des logements sociaux" qui ont été "placés en gratuité d'électricité ou de gaz".

Le syndicat explique également que des petits commerces et artisans (boulangers ou autres) ou des petites entreprises ont obtenu un tarif d'énergie "réduit". En outre, des usagers "coupés en électricité ou en gaz malgré la trêve hivernale, par des fournisseurs peu scrupuleux qui maquillent les coupures par des résiliations de contrat frauduleuses", auraient vu leur accès rétabli...

📢RETRAITES 🔴Les ROBINS BOIS l'ÉNERGIE l'INTÉRÊT GÉNÉRAL?? 👏Du POSITIF à VICTOIRE 💥L'ÉNERGIE LUTTE ?Agissons TOUS ENSEMBLE pour le #retrait de la #RéformeDesRetraites Borne-Macron ?? CP #FNMECGT pic.twitter.com/F2yeqXSR8W >— FNME (@FNMECGT), via Twitter

"Par les actions populaires et positives, c'est l'intérêt général que nous défendons et notre but est aussi de montrer que nous devons nous rassembler pour intensifier le rapport de force", a expliqué la CGT des mines et de l'énergie...

Un impact limité sur le secteur de l'énergie

Jeudi, les mouvements de protestation contre la réforme des retraites présentée par le gouvernement avaient jeudi un impact limité sur le secteur de l'énergie en dépit d'un appel à la grève de 48 heures. La production électrique a été réduite d'un gigawatt (GW) au réacteur de Belleville 1, selon des données d'EDF, l'exploitant de la centrale située dans le Cher. Cette diminution est à comparer à celle d'environ 6,6 GW enregistrée le 19 janvier dernier, jour de grève interprofessionnelle et intersyndicale.

Par ailleurs, le mouvement de grève de deux jours entamé mercredi soir sur les sites de TotalEnergies a été suspendu ce vendredi matin, a indiqué la CGT, précisant qu'il sera proposé employés des raffineries une nouvelle grève le 31 janvier, jour de mobilisation nationale.