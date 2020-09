Acquisition du Stade Malherbe Caen par Oaktree et Pierre-Antoine Capto

Le fonds d'investissement Oaktree Capital Management et Pierre-Antoine Capton, ont annoncé l'acquisition du Stade Malherbe Caen à travers une prise de participation majoritaire.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Un accord trouvé avec les actionnaires historiques du Stade Malherbe Caen va permettre à Oaktree et Pierre-Antoine Capton d'acquérir 100% des parts du club normand et d'en devenir ainsi les propriétaires exclusifs.

Cette opération, qui sera finalisée après un passage devant la DNCG (la Direction Nationale du Contrôle de Gestion) mi-septembre, marque un tournant dans l'histoire du Stade Malherbe Caen et forge des ambitions sportives fortes pour la saison 2020/2021.

Olivier Pickeu est nommé à cette occasion président exécutif du Stade Malherbe Caen.

Le Stade Malherbe Caen fait partie de ma vie et c'est une immense responsabilité de pouvoir en prendre le contrôle avec un partenaire comme Oaktree.

Ensemble, nous allons écrire un nouveau chapitre de l'histoire du club en respectant ses valeurs. J'ai une pensée pour Jean-François Fortin qui m'a ouvert les portes de ce club et je serai garant de l'identité normande avec d'autres partenaires locaux au sein de ma structure PAC Invest. Je tiens à remercier les actionnaires historiques du SMC 10, du Club SMC, de l'association, du Club des anciens, des supporters et de la mairie de Caen pour leur confiance. Il y a beaucoup de travail mais nous avons la chance de pouvoir compter sur Olivier Pickeu, président exécutif dont l'expérience sera un véritable atout pour notre club",

a commenté Pierre-Antoine Capton, président du conseil de surveillance du Stade Malherbe Caen.

Contexte difficile

"Nous nous réjouissons de l'aboutissement de nos discussions avec Pierre-Antoine Capton et les partenaires historiques du Stade Malherbe Caen, un club avec un potentiel de développement important et qui s'appuie sur une histoire et des infrastructures fortes. Nous remercions Fabrice Clément qui beaucoup oeuvré pour permettre cette transition actionnariale, dans un contexte financier et sportif difficile" a commenté Vincent Catherine, Managing Director chez Oaktree.

Oaktree est une société de gestion spécialisée en investissements alternatifs avec 125 milliards de dollars d'actifs sous gestion au 31 décembre 2019. Oaktree emploie plus de 950 salariés et est présent dans 19 villes, dont Paris avec un bureau ouvert en 2008...