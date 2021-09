Acquisition du site industriel Kohler (Jacob Delafon) par le groupe Kramer

Kramer s'engage à recruter 70 à 75 personnes sur une période d'un an d'exercice avec l'ambition de renouer à terme avec l'effectif de 150 personnes que comptait le site à l'annonce de la cessation d'exploitation...

(Boursier.com) — Spécialisé dans la fabrication d'articles sanitaires en céramique sous la marque Jacob Delafon, le groupe américain Kohler avait annoncé au mois de septembre 2020 son désengagement du site de Damparis, dans le Jura. La direction justifiait alors sa décision de fermeture par les difficultés économiques rencontrées sur ce marché...

Une démarche de recherche de repreneurs - soutenue dès l'origine par Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, chargée de l'Industrie, qui s'est personnellement rendue sur place fin 2020 - avait immédiatement été engagée...

Mobilisation collective

Cette mobilisation collective, associant les élus du territoire et les représentants du personnel, a produit des résultats. En effet, le groupe meusien Kramer, expert dans la production de robinetteries sanitaires moyen et haut de gamme, annonce aujourd'hui sa décision d'acquérir les actifs de Kohler à Damparis.

Cette réussite, qui n'aurait pas été possible sans le soutien financier de l'Etat à hauteur de 1,55 ME et celui de la région et de l'agglomération, revêt un double intérêt industriel et social.

Le groupe Kramer s'engage à recruter 70 à 75 personnes

D'un point de vue industriel, le maintien du site de Damparis permet de donner un avenir à la dernière usine française produisant des pièces en céramique sanitaire...

D'un point de vue social, le groupe Kramer s'engage à recruter 70 à 75 personnes sur une période d'un an d'exercice avec l'ambition de renouer à terme avec l'effectif de 150 personnes que comptait le site à l'annonce de la cessation d'exploitation.

Création d'une nouvelle filiale

Au travers de la création d'une nouvelle filiale, la société Jurassienne de céramique française, le groupe Kramer renforce également son positionnement dans l'univers de la salle de bain au-delà du segment de la robinetterie.

Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée chargée de l'Industrie, a déclaré : "Je salue le travail partenarial intense mené par le ministère de l'Industrie avec les représentants des salariés, l'entreprise Kramer et les élus du territoire. Nos efforts conjugués permettent aujourd'hui de sauver des savoir-faire uniques et d'offrir de nouvelles perspectives professionnelles aux salariés de ce territoire jurassien".