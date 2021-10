Achats sur internet : un produit testé sur trois est dangereux, rapporte la répression des fraudes

Crèmes cosmétiques, adaptateurs de voyage multiples, bijoux fantaisie, jouets d'éveil... Selon une enquête de la DGCCRF, 41 des 129 produits vendus sur ces places de marché se sont révélés dangereux (soit 32%).

(Boursier.com) — La croissance du commerce électronique a encore accéléré ces dernier mois avec la pandémie de coronavirus, avec un chiffre d'affaires qui a dépassé les 112 milliards d'euros en France en 2020. Le phénomène s'accompagne de la montée en puissance des places de marché ou "marketplaces", qui rassemblent des offres de produits couvrant tous les secteurs et proposés par une multitude de vendeurs.

La DGCCRF (répression des fraudes) vérifie chaque année la sécurité et la conformité de produits qui y sont proposés à la vente. Et sa dernière enquête, menée en 2020, a de nouveau mis en lumière des niveaux de manquements élevés : pour 129 tests de produits effectués, plus de 60% étaient en anomalie (28% non-conformes et 32% non-conformes et dangereux).

32% des produits sont dangereux

Crèmes cosmétiques, adaptateurs de voyage multiples, bijoux fantaisie, jouets d'éveil, articles de puériculture... Dans le détail, 41 des 129 produits vendus sur ces places de marché se sont révélés dangereux (soit 32%) et 35 (soit 28%), bien que sans danger, ne répondaient pas aux critères de conformité qu'impose la réglementation. "Ce taux de manquements cumulé de 60% est significativement supérieur aux résultats habituellement constatés dans les enquêtes ciblant les mêmes produits dans des canaux de distribution plus 'traditionnels'", observent les auteurs de cette enquête.

Ils précisent qu'une part non négligeable (20%) des produits était assurément originaire d'Asie, mais, en raison des articles dont la provenance est demeurée indéterminée (40%), cette proportion n'a pu être quantifiée précisément.

Bijoux, cosmétiques...

Plus en détail, 38% des bijoux se sont révélés non-conformes et dangereux et 21% des produits cosmétiques ont été déclarés non-conformes après analyse (principalement pour défaut d'information lié à la présence d'allergènes odoriférants).

De même, aucun des neuf dispositifs médicaux (test d'ovulation, tests de grossesse) n'aurait dû se trouver en ligne puisque 100% des prélèvements réalisés ont été déclarés non conformes : la plupart de ces non-conformités étaient toutefois liées à des défauts d'information et à des anomalies de marquage, sans danger notable pour les consommateurs.

Adaptateurs électriques non conformes...

Des résultats très préoccupants ont aussi été constatés concernant les adaptateurs électriques : sur les 15 produits analysés, on dénombre deux non-conformités simples et 13 produits dangereux (soit 87%, principalement du fait d'un risque de choc électrique).

Enfin, les résultats relatifs aux jouets s'avèrent également inquiétants : sur les 36 articles analysés, 58% se sont révélés non-conformes et 23% non-conformes et dangereux (notamment pour risque de suffocation ou de strangulation, du fait de la présence de petits éléments facilement détachables).