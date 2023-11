Accusé par la Maison Blanche d'antisémitisme, Elon Musk se défend d'être complotiste

La Maison-Blanche a condamné le milliardaire pour avoir fait la "promotion abjecte de la haine antisémite et raciste" sur X. De grands groupes américains ont suspendu leurs publicités sur le réseau social.

(Boursier.com) — "Inacceptable" pour la Maison Blanche... Alors qu'Elon Musk est régulièrement accusé de tenir ou promouvoir des propos haineux, le propriétaire de X (anciennement Twitter), a une nouvelle fois été épinglé la semaine dernière, cette fois-ci pour des propos jugés antisémites, après avoir exprimé son accord avec une publication visant la communauté juive. Le milliardaire s'est défendu et assure ne pas être antisémite...

"La semaine dernière, des centaines de faux articles dans les médias ont prétendu que je suis antisémite... Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Je souhaite le meilleur à l'humanité et un avenir prospère et passionnant pour tous", a-t-il assuré dans un tweet posté dimanche.

Les accusations sont parties d'un tweet... Mercredi 15 novembre, le patron de X, Tesla et SpaceX a répondu à un utilisateur de la plateforme de microblogging qui soutenait que les membres de la communauté juive entretiennent la haine contre les Blancs, en approuvant ce message : "Les communautés juives prônent la même haine dialectique contre les Blancs qu'elles reprochent aux autres", a écrit l'utilisateur... "Tu as dit l'exacte vérité", a alors répondu Elon Musk.

Une "promotion abjecte de la haine antisémite et raciste" selon la Maison Blanche

Vendredi dernier, la Maison Blanche a réagi vivement, en l'accusant de faire une "promotion abjecte de la haine antisémite et raciste". Elle considère que la publication approuvée par Elon Musk ne fait que reproduire une théorie du complot répandue parmi les nationalistes blancs, suggérant que les Juifs ont un plan secret visant à favoriser l'immigration clandestine dans les pays occidentaux pour affaiblir la majorité blanche...

"Il est inacceptable de répéter le mensonge hideux à l'origine de l'acte antisémite le plus fatal de l'histoire américaine à tout moment, et encore moins un mois après le jour le plus meurtrier pour le peuple juif depuis l'Holocauste", a affirmé Andrew Bates, porte-parole de la Maison Blanche en réponse au message d'Elon Musk.

Retraits de campagnes publicitaires

Après la prise de position du milliardaire, de grands groupes américains ont décidé de retirer leurs publicités sur X. Jeudi, IBM a annoncé suspendre immédiatement toutes ses publicités sur le réseau social, dont certaines étaient placées, selon l'ONG spécialisée dans la lutte contre la désinformation Media Matters for America, au côté de publications vantant Adolf Hitler et les nazis. Disney, Warner Bros Discovery et Comcast ont fait de même vendredi dernier...

X va porter plainte contre Media Matters for America. "X Corp va déposer une plainte thermonucléaire contre Media Matters et tous ceux qui ont conspiré dans cette attaque frauduleuse contre notre société", a promis le milliardaire sur X, sans identifier d'autres parties concernées... "Cette semaine, Media Matters for America a publié une histoire qui dénature complètement la véritable expérience sur X, dans une nouvelle tentative visant à saper la liberté d'expression et à tromper les annonceurs", a ajouté Elon Musk dans un communiqué publié avec son message.

Depuis son rachat par Elon Musk en octobre 2022, Twitter, devenu X en juillet dernier, a réduit ses équipes de modération et accepté de nouveau des personnalités controversées, ce qui a conduit à une nette recrudescence des discours de haine sur la plateforme d'après les groupes de défense des droits civiques.