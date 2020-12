Accord de Paris : Paris Europlace et 'Finance for Tomorrow' soutiennent les recommandations de la TCFD

Cinq ans après l'Accord de Paris, de nouveaux ralliements à la TCFD soulignent les progrès réalisés en faveur de la publication d'informations financières relatives au climat

(Boursier.com) — Avec les entreprises du CAC40, Paris EUROPLACE et Finance for Tomorrow se joignent au Ministère français de l'Économie, des Finances et de la Relance, Euronext et l'Autorité des Marchés Financiers pour soutenir les recommandations de la TCFD

Les 40 plus grandes sociétés cotées en France dans l'indice CAC 40 ont apporté leur soutien aux recommandations du Groupe de travail sur la publication d'informations financières relatives au climat (Task Force on Climaterelated Financial Disclosures ou TCFD), témoignant par là-même de leur engagement à construire un système financier plus résilient et à se protéger contre le risque climatique grâce à la publication de meilleures informations financières.

Des progrès importants ont été réalisés dans le cadre de l'intégration des recommandations : le nombre de dirigeants ayant apporté leur soutien à la TCFD est passé de tout juste 100 en juin 2017 à plus de 1.600 aujourd'hui... En outre, près de 60% des 100 plus grandes sociétés cotées dans le monde soutiennent la TCFD ou publient des rapports conformes aux recommandations (ou les deux). Enfin, le nombre de soutiens aux recommandations de la TCFD a augmenté de 85% au cours de l'année écoulée.

La déclaration de soutien a été signée par Bruno Le Maire (Ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance) et Olivia Grégoire (Secrétaire d'État chargée de l'Économie sociale, solidaire et responsable), Augustin de Romanet (Président, Paris EUROPLACE), Thierry Déau (Président, Finance for Tomorrow), Stéphane Boujnah (CEO, Euronext) et Robert Ophèle (Président, Autorité des Marchés Financiers).

Cette annonce coïncide avec le 5e anniversaire de la signature de l'Accord de Paris et avait été discutée lors de la réunion de suivi One Planet Finance, organisée par le Président de la République Emmanuel Macron. Le soutien aux recommandations de la TCFD représentait l'un des douze engagements pris lors du premier Sommet One Planet en 2017.

Le 20 novembre 2020, lors du Sommet One Planet Sovereign Wealth Funds qui a réuni 33 PDG des plus grands investisseurs institutionnels du monde avec plus de 30.000 milliards de dollars d'actifs sous gestion, les PDG de fonds souverains et gestionnaires d'actifs ont fait des déclarations de soutien afin de reconnaître les recommandations de la TCFD comme norme mondiale de reporting.

Gage d'efficacité

Cette action a été entreprise alors que les dirigeants ont identifié l'absence de normes de reporting universelles comme un obstacle systémique. Ils ont reconnu qu'un engouement mondial du système financier en faveur de la TCFD serait gage d'efficacité et améliorerait l'allocation des capitaux vers les sociétés qui gèrent le mieux les risques liés au climat et qui mènent la transition..

Augustin de Romanet, Président de Paris EUROPLACE, a déclaré que "le soutien de Paris EUROPLACE aux principes de la TCFD traduit l'engagement de la place financière de Paris en matière de finance environnementale. Paris EUROPLACE, avec sa branche Finance for Tomorrow, souhaite accélérer le dialogue entre les entreprises et les investisseurs sur ces enjeux majeurs, y compris au plan européen et international."

Thierry Déau, Président de Finance for Tomorrow, a indiqué que "l'alignement des principales entreprises françaises du CAC 40 et le soutien apporté aujourd'hui par la Place de Paris à la TCFD est un signal fort pour aller plus loin dans la lutte contre le changement climatique. Cela va permettre d'accroître la comparabilité entre les différentes normes existantes et créera plus de transparence sur les risques et opportunités liés aux enjeux climatiques pour le secteur financier. Finance for Tomorrow et les acteurs de marché français sont pleinement engagés pour faire de la TCFD un mouvement mondial. Il s'agit d'une étape cruciale pour mobiliser les entreprises dans la construction de la transition et d'un potentiel avantage concurrentiel pour celles alignées sur les objectifs de l'Accord de Paris."

Bruno Le maire, Ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance a déclaré que "dès 2017, j'appelais les entreprises françaises à s'emparer des recommandations établies par la Task Force mandatée par le G20. Ces recommandations, qui vont dans le sens de l'Accord de Paris, sont simples mais essentielles... Elles impliquent que les entreprises intègrent les enjeux climatiques dans leur gouvernance et leur stratégie. Le soutien officiel des grandes entreprises françaises aux recommandations de la Task Force on Climate-related Disclosures témoigne de leur prise de conscience de l'enjeu climat pour la durabilité de leur activité. Elles doivent continuer à contribuer à la diffusion de bonnes pratiques et à l'embarquement de toute la chaîne de valeur vers l'objectif de neutralité carbone que le président de la République a fixé."

Michael R. Bloomberg, Président de la TCFD, a déclaré de son côté que "les recommandations de la TCFD sont conçues pour accroître la transparence concernant les risques liés au climat auxquels les sociétés sont confrontées. Ceci est à la fois bon pour les affaires et pour l'environnement. Dans les secteurs public et privé, de plus en plus de sociétés, de régulateurs et d'investisseurs reconnaissent leur valeur - et nous sommes heureux d'avoir maintenant le soutien des sociétés du CAC 40. Elles sont une inspiration pour les autres indices en Europe et dans le monde... Nous sommes impatients de rallier encore plus de soutien et de continuer à faire avancer les recommandations de la TCFD comme cadre mondial pour le reporting des risques climatiques."

Une capitalisation boursière combinée de plus de 15.000 milliards de dollars

Les organisations qui soutiennent la TCFD proviennent de 77 pays et représentent une capitalisation boursière combinée de plus de 15.000 milliards de dollars, ainsi que plus de 750 sociétés financières, qui gèrent plus de 155.000 milliards de dollars d'actifs.

Plus de 110 régulateurs et entités gouvernementales du monde entier soutiennent la TCFD, y compris les gouvernements de la France, de la Belgique, du Canada, du Chili, du Danemark, de l'Irlande, du Japon, de la Nouvelle-Zélande, de la Suède et du Royaume-Uni.

La TCFD fournit aux participants du marché des recommandations pour répondre à l'impact financier du changement climatique sur leurs activités. En offrant plus de transparence sur les risques et les opportunités liés au climat, les recommandations favorisent la prise de décisions financières plus avisées de la part des investisseurs, des prêteurs et d'autres acteurs.

Pour plus d'informations concernant le Groupe de travail sur la publication d'informations financières relatives au climat, veuillez consulter le site www.fsb-tcfd.org...