Abus de position dominante : le procès contre Google s'ouvre ce mardi aux Etats-Unis

Le succès du moteur de recherche de Google découle-t-il de ses performances ou est-il le résultat de pratiques anticoncurrentielles ?

(Boursier.com) — C 'est le début d'un procès historique aux Etats-Unis... Vingt ans après des poursuites similaires contre Microsoft, le géant de l'Internet Google doit faire face à l'administration Biden lors d'un procès devant un tribunal fédéral à Washington DC. Les audiences doivent débuter ce mardi et s'étaleront sur 10 semaines, avec quelque 150 personnes appelées à témoigner, y compris le PDG de Google, Sundar Pichai, comme le rapporte le 'New York Times'.

Au coeur de ce procès exceptionnel, se pose la question : le succès du moteur de recherche de Google découle-t-il de ses performances ou est-il le résultat de pratiques anticoncurrentielles ? D'après le gouvernement américain, Google a illégalement étouffé la concurrence en versant des milliards de dollars à Apple et à d'autres partenaires commerciaux pour s'assurer que son moteur de recherche serait celui par défaut sur la plupart des téléphones et navigateurs web.

L'action en justice, déposée en 2020 par l'administration de Donald Trump, devant un tribunal fédéral, soutient que Google avait l'intention de rendre ces accords "exclusifs", ce qui aurait empêché les concurrents d'accéder aux requêtes de recherche et aux clics, tout en permettant à Google de consolider sa domination sur le marché...

Une part de marché de 90%

Selon les estimations du gouvernement américain, la principale filiale du groupe Alphabet a acquis une part de marché de 90% dans le secteur de la recherche aux Etats-Unis au cours des dernières années. Le gouvernement soutient que les accords conclus avec les navigateurs, qui redirigent chaque jour des milliards de requêtes web vers Google, ont eu pour conséquence de limiter le choix des consommateurs et de réduire l'innovation.

La défense de Google se dit confiante... Le géant américain, qui maintient qu'il n'a pas violé la loi antitrust, a affirmé dans un document judiciaire déposé en janvier dernier que ses accords avec les navigateurs étaient liés à une "concurrence légitime" plutôt qu'à une "exclusion illicite". Il a assuré que ces accords n'ont pas entravé la capacité des concurrents à développer leurs propres moteurs de recherche, ni empêché des entreprises comme Apple et Mozilla de les promouvoir...

Au contraire, les fabricants de téléphones et de navigateurs web ont choisi d'intégrer la recherche Google en tant que moteur par défaut car ils cherchaient à offrir à leurs clients une expérience de "la plus haute qualité", a expliqué l'entreprise californienne dans sa plainte. Google soutient également que les utilisateurs de téléphones mobiles ont la possibilité de changer facilement de moteur de recherche s'ils le désirent.

Verdict pas avant 2024

Comme le rappelle 'Reuters', il n'est généralement pas illégal pour une entreprise de conclure un accord avec un client qui exclut les autres... De tels accords exclusifs sont courants et ne font pas l'objet d'un examen réglementaire lorsque l'entreprise n'a pas de pouvoir sur le marché pour influencer la concurrence. Cependant, ils peuvent enfreindre la législation antitrust si une entreprise est suffisamment grande ou puissante pour empêcher l'entrée de concurrents sur le marché, sans pouvoir prouver que les restrictions à la concurrence ont un effet positif sur les consommateurs.

Google risque gros : Selon l'agence de presse, le gouvernement ne recherche pas de sanctions financières, mais plutôt une injonction interdisant à Google de poursuivre les pratiques présumées anticoncurrentielles. En cas de défaite, le géant du Web risque d'être forcé de se séparer de certaines de ses activités, afin de l'obliger à réviser ses méthodes. Le verdict ne devrait pas être rendu avant 2024...