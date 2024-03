Abonnement payant : Meta visé par une nouvelle plainte de consommateurs

Des associations de consommateurs, dont l'UFC Que-Choisir, ont porté plainte jeudi auprès des autorités de protection des données personnelles contre le système d'abonnement de Meta, accusé d'enfreindre les règles de l'UE...

(Boursier.com) — En novembre dernier, Meta a annoncé proposer des abonnements payants aux Européens pour utiliser ses réseaux sociaux Instagram et Facebook sans publicité. Cette initiative du groupe de Menlo Park vise à se conformer à la législation européenne sur la protection des données personnelles et la publicité ciblée...

Depuis son lancement, cette offre d'abonnement à 9,99 euros par mois (12,99 euros sur mobile), non obligatoire, suscite toutefois des critiques. Des associations de consommateurs de huit pays européens sont montées au créneau et ont porté plainte jeudi auprès des autorités de protection des données personnelles contre le système d'abonnement mis en place par Meta, accusé d'enfreindre les règles de l'Union européenne.

L'UFC Que-Choisir a indiqué avoir déposé une nouvelle plainte contre l'entreprise de Mark Zuckerberg auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil), invoquant "le non-respect par l'entreprise des dispositions du RGPD [Règlement général sur la protection des données]", et "dans le cadre d'une action coordonnée avec sept autres associations européennes membres du Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC)".

"Un écran de fumée"

Selon l'association de consommateurs, l'abonnement de Meta est "un écran de fumée destiné à détourner l'attention du consommateur quant au traitement illicite de ses données personnelles", rappelant que le géant américain des réseaux sociaux avait "collecté et traité des données personnelles pendant des années sans base juridique valable", comme l'avaient révélé plusieurs décisions de justice européennes...

"La plateforme a finalement décidé de solliciter, désormais, le consentement des consommateurs à ce que leurs données fassent l'objet d'un traitement. Le consommateur doit ainsi accepter explicitement que ses données personnelles puissent être utilisées par Meta à des fins publicitaires", explique l'UFC Que Choisir.

Mais comme le souligne l'association, Meta conditionne le refus de consentement à la souscription d'un abonnement payant. "Autrement dit, soit le consommateur consent, soit, à défaut, il paye. Ce modèle d'abonnement a suscité des préoccupations chez les régulateurs à travers l'Europe, qui ont désormais lancé une enquête formelle pour déterminer sa conformité au RGPD", alerte-t-elle.

Meta ne respecte pas le RGPD selon l'UFC Que-Choisir

L'UFC Que-Choisir estime que le groupe ne respecte pas le RGPD, qui exige que le consentement au traitement des données personnelles soit éclairé et accordé librement. "Si l'entreprise collecte auprès de ses utilisateurs un ensemble de données personnelles et les traite à diverses fins telles que l'affichage de publicités, la personnalisation de contenus et/ou la fourniture de services commerciaux à d'autres entreprises, elle ne spécifie pourtant pas la finalité précise de chaque type de traitement opéré sur ces données collectées. Pour le consommateur, il est donc impossible de comprendre les changements exacts induits par la souscription (ou non) à la nouvelle offre d'abonnement payant de Meta", souligne-t-elle.

En novembre 2023, le BEUC et 19 de ses membres avaient déjà déposé des plaintes contre cette politique de Meta auprès du réseau européen de contrôle de la protection des consommateurs, dénonçant des "pratiques commerciales abusives".