A Singapour, une banque recrute des milliers de clients grâce à Ed Sheeran et Taylor Swift

(Boursier.com) — Après Taylor Swift, Ed Sheeran... La troisième plus grande banque de Singapour mise à nouveau sur un partenariat avec un artiste pour doper son activité... United Overseas Bank (UOB) a acheté tous les billets en prévente pour les concerts du chanteur anglais lauréat d'un Grammy Award à Singapour, en Thaïlande, en Malaisie et en Indonésie l'année prochaine, a annoncé la banque. Elle va désormais les proposer à ses clients, titulaires d'une carte au sein de l'établissement.

La même opération avait été mise en place au printemps dernier avec Taylor Swift. En proposant en exclusivité des billets pour sa tournée The Eras en Asie, UOB avait vu le nombre de ses adhésions aux cartes de crédit flamber de 45% en moyenne par jour sur une semaine dans la région.

"Life style"

Dans un environnement économique incertain, UOB a choisi de mettre l'accent sur le style de vie pour séduire. Avec succès, puisque le nombre des nouveaux clients bancaires acquis au cours des neuf premiers mois de 2023 a augmenté de 28% par rapport à l'année dernière, grâce à des bons plans pour les concerts, la restauration ou encore les voyages, a indiqué UOB dans ses résultats le mois dernier.

Ed Sheeran fera-t-il aussi bien que Taylor Swift ? Les fans de la chanteuse étant souvent les mêmes que celui du Britannique, il se pourrait que de nombreux fans aient déjà leur carte chez UOB et que le recrutement soit moins important cette fois-ci, estime l'agence de presse Bloomberg. La forte croissance du montant des commissions de carte bancaire devrait donc se poursuivre au quatrième trimestre et jusqu'en 2024, mais peut-être à un rythme plus lent.