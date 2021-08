A quel âge les jeunes Européens quittent-ils le nid ?

C'est en Croatie que les jeunes adultes prennent le plus tard leur envol, en attendant en moyenne l'âge de 32 ans, selon les données d'Eurostat.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — A quel âge les jeunes Européens quittent-ils le nid ? Eurostat s'est penché sur la question dans l'ensemble de l'UE, et montre dans une étude qu'ils partent du foyer parental en moyenne à l'âge de 26,4 ans. Mais sans surprise, cette moyenne varie entre les différents États membres de l'UE.

C'est en Croatie que les jeunes adultes prennent le plus tard leur envol, en attendant en moyenne l'âge de 32 ans (32,4). Les Slovaques également attendent plus de 30 ans (30,9), tous comme les jeunes à Malte et en Italie (30,2 tous deux) et au Portugal (30,0 ans). En revanche, le Danemark (21,2 ans), le Luxembourg (19,8) et la Suède (17,5) enregistrent les âges moyens les plus bas, avec un premier déménagement à moins de 22 ans.

"Dans la plupart des pays du nord et de l'ouest, les jeunes quittent le domicile parental en moyenne entre le début et le milieu de la vingtaine, tandis que dans les pays du sud et de l'est, l'âge moyen se situe à la fin de la vingtaine ou au début de la trentaine", résume l'office européen de la statistique.

Les hommes partent plus tard

Dans l'UE, en moyenne, les hommes quittent le foyer parental à l'âge de 27,4 ans et les femmes à 25,4 ans. Cette tendance a été observée dans tous les pays, à la seule petite exception de la Suède, où les femmes prennent leur indépendance en moyenne 0,1 an après les hommes.

Les écarts entre les sexes les plus importants ont été trouvés en Roumanie, où les jeunes hommes quittent leurs parents à 30,0 ans et les femmes à 25,5 ans (écart entre les sexes de 4,5 ans). La Bulgarie suit (4,2 ans d'écart entre les sexes) avec des hommes qui déménagent à 32,0 ans et des femmes à 27,8 ans.

L'écart entre les sexes est plus prononcé dans les pays où les jeunes quittent le domicile parental plus tard et moins prononcé dans les pays où ils partent plus tôt, note Eurostat.