A quand le plan de relance post-coronavirus ?

Ce plan "devrait être annoncé dans quelques semaines et être effectif au début du mois de septembre", a déclaré Bruno Le Maire

(Boursier.com) — Le plan de relance que prépare le gouvernement pour soutenir une économie française malmenée par les répercussions de l'épidémie liée au nouveau coronavirus sera présenté dans quelques semaines et applicable à la rentrée, a annoncé jeudi le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire.

Ce plan de relance global "devrait être annoncé dans quelques semaines et être effectif au début du mois de septembre", a déclaré Bruno Le Maire, qui s'exprimait à Bercy lors d'une conférence de presse conjointe avec le ministre de l'Economie allemand Peter Altmaier sur un projet franco-allemand d'infrastructure européenne de données.

La croissance va chuter

L'économie française a été lourdement pénalisée par les restrictions visant à endiguer la crise sanitaire liée au coronavirus, avec de très nombreuses entreprises fragilisées. Le gouvernement a donc une nouvelle fois revu en baisse ses prévisions cette semaine. Il table désormais sur une contraction de 11% du produit intérieur brut (PIB) de la France cette année (contre un recul de 8% attendu précédemment) dans le troisième projet de loi de finance rectificative pour 2020, qui est en préparation.

L'exécutif a aussi revu en hausse, à 11,4% du produit intérieur brut (PIB) sa prévision de déficit public pour 2020 dans ce projet de loi.

Le gouvernement français a déjà présenté des plans de soutien pour les secteurs de l'automobile et du tourisme et s'apprête à présenter un plan pour l'aéronautique, avant des annonces pour les start-up et le bâtiment, qui seront complétées par ce plan de relance global.