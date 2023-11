A partir de ce 1er novembre, la consultation chez le médecin généraliste passe à 26,50 euros

Les médecins réclamaient des consultations médicales de base à 30 euros minimum pour couvrir l'inflation...

(Boursier.com) — Une première étape avant une nouvelle hausse ? Suite à l'échec des négociations conventionnelles entre l'Assurance maladie et les syndicats représentatifs des médecins libéraux l'hiver dernier, le tarif des consultations médicales de base va finalement augmenter de 1,50 euro, passant de 25 euros à 26,50 euros, à partir de ce mercredi 1er novembre.

Concernant les consultations chez les spécialistes, cette réévaluation de 1,50 euro portera le tarif à 31,50 euros, tant pour les consultations de coordination (c'est-à-dire lorsque le médecin traitant oriente un patient vers un spécialiste) que pour les consultations de suivi.

Ces ajustements ne devraient que légèrement affecter les patients, car bien que certaines procédures voient leurs tarifs augmenter, le reste à charge, après les remboursements de l'Assurance-maladie et de la complémentaire santé, devrait rester inchangée. La Sécurité sociale rembourse 70% du tarif conventionné, et le reste sera pris en charge par la mutuelle.

Les médecins réclamaient des consultations à 30 euros minimum

Les médecins, qui s'opposent à un règlement arbitral qui a établi les tarifs des consultations à 26,50 euros pour les généralistes et 31,50 euros pour les spécialistes, réclamaient de leur côté des consultations médicales de base à 30 euros minimum pour couvrir l'inflation. Le 13 octobre dernier, 13 organisations syndicales de médecins libéraux s'étaient alors mobilisées pour réclamer une revalorisation du tarif des consultations, alors que les négociations entre les syndicats représentatifs des médecins libéraux et l'Assurance maladie s'étaient soldées, début 2023, par un échec.

"Pour la CSMF [Confédération des syndicats médicaux français] la consultation à 26,50 euros, c'est non !", avait affirmé le syndicat, qui réclamait également la suppression de toutes les mesures coercitives pesant sur la médecine libérale dans la proposition de loi du député Horizon Frédéric Valletoux. "Cela concerne particulièrement l'obligation individuelle de garde ou d'astreinte et l'obligation de les assurer à l'hôpital public", avait-il précisé.

Vers une nouvelle hausse ?

A l'approche de la reprise des négociations, les syndicats de médecins estiment que les représentants de l'Assurance maladie sont plus réceptifs à leurs préoccupations, ouvrant la voie à une possible révision à la hausse du tarif actuel de 26,50 euros par consultation. Cependant, il est peu probable que le tarif de la consultation soit révisé à la hausse avant au moins six mois, voire un an.

"Nous l'avons dit à plusieurs reprises, la consultation à 26,50 euros, qui représente une augmentation de 6% des honoraires des généralistes, est une étape et non un aboutissement. Mais il faut aller au-delà de cette étape intermédiaire et le sujet sera évidemment central dans ces négociations, car garantir une rémunération juste aux médecins libéraux est nécessaire", a expliqué le directeur général de l'Uncam et de la Caisse nationale de l'Assurance Maladie (Cnam), Thomas Fatôme, dans une interview publiée sur le site de l'Assurance maladie fin octobre.