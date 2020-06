A Paris, toutes les stations de métro rouvrent ce lundi

Retour à la normale, avec l'accès aux 17 dernières stations à compter du 22 juin. Le port du masque reste obligatoire.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Après la fin des heures de pointe en début de semaine, la RATP fait un pas de plus vers un retour à la normale. L'ensemble des lignes du métro francilien fonctionne désormais à une fréquence de 100% sur la plage horaire normale, soit entre 5h30 et 1h15, a annoncé Ile-de-France Mobilités (IDFM). Et toutes les stations ont rouvert leurs portes ce lundi 22 juin...

Le 26 mars, quelques jours après le début du confinement, plus de 60 stations (le réseau en compte 300) avaient été fermées, et 17 étaient encore actuellement à l'arrêt dernièrement.

Vers une offre à 100%

"Côté Transilien SNCF, l'ensemble des trains continuent de voir leur offre augmenter pour avoisiner les 100% sur la plupart des lignes du réseau francilien. La demande continue à progresser, pour retrouver son niveau d'avant Covid 19", peut-on lire dans un communiqué.

Concernant le tramway, à partir de ce lundi, 100% des lignes T1, T2, T3, T5, T6, T7 et T8 sont opérées par la RATP, sur une plage horaire normale entre 5h50 et 01h00 et 100% également pour les lignes T4 et T11.

Pour le RER A : 100% du trafic est désormais assuré sur une plage horaire normale de 5h à 1h15, sauf sur les branches Cergy avec une fin de trafic à 22H16 et Poissy à 22h18. Même chose pour le RER B, sauf sur la partie Nord.

Jusqu'au vendredi 26 juin tous les soirs à 23h (semaine et week-end), la circulation entre Gare du Nord et Aéroport Charles de Gaulle 2 /Mitry-Claye sera interrompue dans les deux sens...

Le masque reste obligatoire

Par ailleurs, le port du masque demeure obligatoire, sous peine d'amende et IDFM appelle "à la poursuite de l'étalement des horaires et à la poursuite du télétravail quand c'est possible".