A Paris, les tarifs de stationnement des SUV bientôt triplés ?

La maire de Paris, Anne Hidalgo, a prévu d'organiser le 4 février une consultation citoyenne afin de déterminer la mise en place d'une tarification de stationnement plus élevée pour les SUV.

(Boursier.com) — Le mois dernier, la mairie de Paris a annoncé qu'elle lancera une consultation citoyenne sur une hausse du prix du stationnement non résidentiel des SUV, afin de réduire la présence de ces gros véhicules, plus polluants et plus encombrants, dans les rues de la capitale. "Je vous propose de faire évoluer notre politique de stationnement en vous prononçant sur une augmentation très significative des tarifs de stationnement non résidentiels des SUV et des 4x4", avait affirmé la maire de Paris (PS), Anne Hidalgo, dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux.

Le 4 février prochain, tous les Parisiens inscrits sur les listes électorales pourront participer à cette consultation, comme cela avait été fait pour les trottinettes en avril dernier. Ils devront répondre à la question : "Pour ou contre la création d'un tarif spécifique pour le stationnement des voitures individuelles lourdes, encombrantes, polluantes ?".

Lors d'une conférence de presse ce vendredi, Anne Hidalgo a précisé l'ampleur de la hausse envisagée par la municipalité. Ainsi, si le oui l'emporte, le tarif du stationnement visiteur triplera pour les SUV. Les conducteurs de SUV devront ainsi s'acquitter d'un tarif horaire de 18 euros pour les arrondissements centraux et 12 euros pour les arrondissements extérieurs. Ce tarif plus élevé ne concernerait pas le stationnement résidentiel, ni les professionnels, uniquement les visiteurs.

"Plusieurs enjeux de sécurité, de partage de l'espace public et de pollution"

Les véhicules visés seront les plus lourds, soit ceux dépassant 1,6 tonne pour les voitures thermiques ou hybrides, et 2 tonnes pour les véhicules électriques. Selon la ville de Paris, la consultation vise à répondre à "plusieurs enjeux de sécurité, de partage de l'espace public et de pollution". "Si depuis 10 ans, la place de la voiture n'a eu de cesse de diminuer dans Paris, dans le même temps, la taille moyenne des voitures, elle, a augmenté dans la capitale. Cela s'explique par l'explosion des ventes de SUV et 4X4 en France", a-t-elle pointé.

"Depuis trois décennies, la taille et le poids moyens des voitures en France augmentent, prenant de plus en plus de place sur la chaussée, les trottoirs et l'espace public en général : en moins de 30 ans, les voitures se sont ainsi alourdies de près de 250 kilos. Le poids moyen d'un véhicule représentait 975 kg en 1990, il est aujourd'hui de 1.233 kg", a précisé la mairie.

La mairie de Paris soutient également que les SUV, de plus en plus présents dans l'espace public, sont plus consommateurs et polluants que les véhicules standards, contribuant à 7.900 décès prématurés en moyenne par an en Île-de-France, selon l'OMS. De plus, en raison de leur taille, les SUV sont plus dangereux pour les piétons, avec des accidents deux fois plus mortels qu'avec une voiture standard.