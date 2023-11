A Paris, la vitesse sur le périphérique limitée à 50 km/h après les JO

La maire Anne Hidalgo a présenté mercredi son plan pour le climat 2024-2030...

(Boursier.com) — La Ville de Paris a présenté mercredi son Plan Climat 2024-2030, qui "sonne la mobilisation générale pour garantir la viabilité de Paris dans un avenir proche". L'objectif est de respecter l'Accord de Paris en contenant le réchauffement climatique sous les 1,5 oC à l'échelle mondiale.

Parmi les 500 actions "à mener à court, moyen et long terme, à l'échelle globale", un changement de taille pour les automobilistes parisiens : la vitesse sur les 35 km de périphérique sera limitée à 50 km/h, contre 70 aujourd'hui, après les Jeux Olympiques de 2024. Une voie sera réservée au covoiturage et aux transports collectifs sur le boulevard périphérique, héritages de ces JO, précise le communiqué de la Ville.

"Inaction de l'Etat"

"Nous allons intensifier notre action pour réduire le trafic automobile et la pollution de l'air à Paris, parce que ça marche, et parce que ce sont toujours les mêmes qui trinquent à Paris", a argumenté Dan Lert, l'adjoint (EELV) à la maire de Paris en charge de la transition écologique, au cours d'une conférence de presse. Il s'est appuyé sur le bilan des dix dernières années dans la capitale, mettant en avant une baisse de 30% des particules fines et de 45% des émissions de dioxyde d'azote liées au trafic routier.

"C'est bien, mais actuellement entre 10.000 et 20.000 Parisiens sont surexposés à la pollution de l'air et exposés au dépassement des valeurs réglementaires dans le cadre d'une inaction de l'Etat sur ces questions (...) Comment accepter que des gamins qui vivent à proximité des autoroutes urbaines comme le périphérique suffoquent à coups de crises d'asthme, en particulier dans les quartiers populaires à Paris ?", s'est interrogé Dan Lert.

La vitesse sur sur le périphérique parisien avait déjà été réduite il y a près de dix ans par le maire de l'époque Bertrand Delanoë, passant de 80 à 70 km/h en 2014.