A New York, les commerces non essentiels referment pour au moins deux semaines









Le gouverneur de l'Etat de New York a également indiqué que les synagogues et autres lieux de culte devront réduire le nombre de fidèles dans les quartiers où la propagation du Covid-19 a repris.

(Boursier.com) — Après la fermeture des écoles, la ville de New York impose dès ce mercredi de nouvelles restrictions. Alors que le nombre de cas de Covid-19 repart en nette hausse depuis près de deux semaines dans certains quartiers, le gouverneur de l'Etat de New York Andrew Cuomo a annoncé que les commerces non essentiels fermeront et les synagogues et autres lieux de culte vont devoir réduire drastiquement leur nombre de fidèles pour au moins deux semaines.

Ces annonces font suite à la demande du maire de la ville Bill de Blasio, qui avait identifié "9 quartiers traversant South Brooklyn, Far Rockaway et Central Queens", où la propagation du Covid-19 a repris. Ces restrictions s'ajoutent ainsi à la fermeture des écoles, qui ont refermé leurs portes mardi pour la première fois depuis le déconfinement en mars...

Malgré les multiples interventions des services sanitaires pour s'assurer du respect du port du masque, des gestes barrières et encourager les habitants à se faire tester, les 9 quartiers concernés ont vu leur taux de positivité se maintenir au-dessus de 3% sur les 7 derniers jours.

Les lieux de culte désormais concernés

Dans 6 de 9 quartiers visés, le taux de positivité est supérieur à 5,6% et atteint 8,3% dans le quartier de Borough Park à Brooklyn. Par ailleurs, 11 autres quartiers, situés autour des 9 les plus à risque, sont sous surveillance, avait précisé le maire lors d'un point presse...

Alors que Bill de Blasio n'avait pas parlé des lieux de culte, Andrew Cuomo a décidé de modifier les mesures de reconfinement partiel proposées dimanche dernier par le maire de New York. "Les lieux de culte sont les principaux endroits où se tiennent des rassemblements importants... Je sais que le sujet est sensible, mais c'est la vérité !", a affirmé le gouverneur de New York, rejetant toute accusation de discrimination à l'encontre de la communauté juive.

Rouge, orange ou jaune

Le gouverneur a ainsi dévoilé un tableau permettant de classer les emplacements en zone rouge, orange ou jaune, en fonction de la proximité des clusters. Andrew Cuomo a notamment décidé d'imposer une limite de 10 personnes aux lieux de culte situés en zone "rouge", au coeur de ces quartiers qui comptent de nombreuses synagogues.

Une limite de 25 personnes pour les quartiers moins fortement touchés, dans des zones dites "orange" à la périphérie des zones rouges, devra également être respectée. A New York, l'épidémie de Covid-19 a fait déjà quelque 24.000 morts...