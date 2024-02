A Londres, la célèbre BT Tower va devenir un hôtel

L'opérateur BT a décidé de vendre le bâtiment emblématique au groupe hôtelier MCR.

(Boursier.com) — Le groupe de télécommunications britannique BT se sépare de l'emblématique BT Tower de Londres. Elle a accepté de vendre la tour, autrefois une pièce importante de l'infrastructure réseau du pays, au groupe MCR Hotels pour 275 millions de livres sterling (321 millions de dollars).

La structure de près de 190 mètres domine le quartier londonien de Fitzrovia, dans la capitale, depuis 1964, date à laquelle elle a ouvert ses portes. Elle est restée le bâtiment le plus haut de Londres jusqu'à 1980. Elle transmettait des signaux de télécommunications vers le reste du pays, mais est devenue obsolète il y a plus de dix ans avec la transition vers les réseaux fixes et mobiles.

"Bâtiment bien-aimé"

Le géant américain MCR possède et exploite 150 propriétés, dont l'hôtel TWA racheté en 2019 et situé dans l'ancien centre de vol TWA de l'aéroport international John F. Kennedy. Son PDG Tyler Morse a assuré que le groupe "préserverait ce bâtiment bien-aimé et travaillerait à l'élaboration de propositions pour raconter son histoire en tant qu'hôtel emblématique".

BT, le plus grand fournisseur de services haut débit et mobiles du Royaume-Uni, s'est lancé dans un programme massif de réduction des coûts qui pourrait entraîner jusqu'à 55.000 suppressions d'emplois d'ici 2030.