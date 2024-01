A Davos, nouvel appel d'ultra-riches à être taxés davantage

Quelque 250 millionnaires et milliardaires ont écrit aux dirigeants de la planète réunis à Davos...

(Boursier.com) — Plus de 250 milliardaires et millionnaires ont réitéré mercredi leur appel aux dirigeants des principales économies mondiales à mettre en place des impôts plus élevés à destination des plus riches. Dans une lettre ouverte adressée aux participants du Forum économique mondial annuel à Davos, en Suisse, ils ont souhaité délivrer un message clair : "Taxez notre extrême richesse". "Nous sommes surpris que vous n'ayez pas répondu à une question simple que nous nous posons depuis trois ans : quand va-t-on taxer les richesses extrêmes ?", peut-on lire dans leur courrier.

Parmi les signataires, issus de 17 pays, l'héritière de Disney Abigail Disney, ou Valerie Rockefeller, de la célèbre famille américaine d'industriels, de banquiers et d'hommes politiques. Ces personnalités sont de plus nombreuses, puisqu'une centaine d'entre elles avaient paraphé ce courrier la première fois en 2022.

"Notre demande est simple : nous vous demandons de nous taxer, nous, les plus riches de la société. Cela ne modifiera pas fondamentalement notre niveau de vie, ne privera nos enfants, et ne nuira à la croissance économique de nos pays. Mais cela transformerait une richesse privée extrême et improductive en un investissement pour notre avenir démocratique commun".

Rapport d'Oxfam

Cette demande intervient dans la foulée de la publication du traditionnel rapport d'Oxfam. L'ONG a appelé en début de semaine les États "à réduire rapidement et radicalement le fossé entre les ultra-riches et le reste de la société". Elle a rappelé que la fortune des cinq hommes les plus riches du monde avait grimpé de 114% depuis 2020 et que les 1% les plus riches possèdent 48% de tous les actifs financiers mondiaux.

Oxfam estime qu'un impôt sur la fortune pour les multimillionnaires et les milliardaires du monde entier pourrait rapporter 1.800 milliards de dollars par an. Plus précisément, Oxfam France formule une série de recommandations fiscales qui permettraient de dégager 88 milliards d'euros par an, tout en préservant le pouvoir d'achat de 70% des Français.