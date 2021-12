96 millions d'entrées dans les salles de cinéma en 2021

Les salles obscure sont encore restées fermées 138 jours, à cause de la pandémie, mais les spectateurs sont revenus en force en fin d'année.

(Boursier.com) — Une bonne dynamique en fin d'année... Avec 96 millions d'entrées en 2021, la fréquentation des cinémas a enregistré une hausse de 47% par rapport à 2020, même si la comparaison est difficile, l'année dernière ayant déjà été très perturbée par la pandémie de coronavirus. Au total, les salles seront restées fermées 138 jours, avant la mise en place de jauges et du couvre-feu lors de la réouverture le 19 mai dernier jusqu'au 30 juin.

"La dynamique de reprise s'est accentuée en fin d'année puisqu'avec 20,43 millions d'entrées, le mois de décembre enregistre une fréquentation proche de la normale (22,68 millions en 2019, 21,5 millions en 2018)", observe dans son bilan annuel le CNC (Centre national de la cinématographie). Au final, la baisse est de 55% par rapport au niveau de 2019, une année record pour les salles françaises.

Spider-Man écrase la concurrence

Grâce à des débuts fracassants au mois de décembre (meilleur démarrage d'un film en salle cette année), Spider-Man : No Way Home, de Jon Watts, s'offre la première place des entrées. Il a attiré 5 millions de spectateurs. Mourir peut attendre, le dernier opus de James Bond, réalisé par Cary Joji Fukunaga (4 millions), et Dune, de Denis Villeneuve (3,2 millions) complètent le podium, démontrant encore l'importance du cinéma anglo-saxon.

Du côté des films français, c'est Kaamelott, d'Alexandre Astier qui a le plus attiré les spectateurs (2,6 millions), devant BAC Nord, de Cédric Jimenez. Deux comédies se distinguent également : Les Tuche 4, d'Olivier Baroux, et OSS 117 : Alerte rouge en Afrique noire, de Nicolas Bedos.