80% des automobilistes utilisent leur téléphone au volant

Un record, selon le dernier baromètre Axa Prévention, alors que les conducteurs avaient adopté de meilleurs comportements au moment de la crise sanitaire.

(Boursier.com) — Appels , sms, et même lecture ou envoi de mails : 80% des automobilistes utilisent leur smartphone au volant, soit 11 points de plus qu'en 2021. "Un record jamais atteint, puisqu'ils étaient 66% il y a 5 ans", selon le tout dernier baromètre réalisé par Axa Prévention.

"La crise sanitaire avait amené les Français à mieux se comporter sur la route ces deux dernières années : ils étaient 53% de bons conducteurs en 2021 contre 50% en ce début d'année. Les comportements dangereux font malheureusement leur retour", peut-on lire dans un communiqué.

Dans le détail, 52% des automobilistes passent des appels (+8 points en un an) alors qu'ils n'étaient que 22% il y a 18 ans. Ils sont 45% à paramétrer leur GPS en conduisant (+12 pts). Par ailleurs, 34% lisent ou écrivent des SMS (+10 pts), 24% consultent leurs notifications (+11pts) et 8% publient des stories sur les réseaux sociaux. Certains continuent de travailler au volant : 15% envoient des emails et 6% participent à une réunion de travail (c'est deux fois plus qu'il y a un an).

18e Baromètre Français : 80% volant. Record : +11% à 2021. Les usages les plus répandus : appels, réglage du GPS et lecture/écriture de SMS. >— Association AXA Prévention (@AXAprevention), via Twitter

Cyclistes, piétons...

C'est chez les cyclistes que la hausse est la plus importante, avec 14 points de plus qu'en 2021 : ils sont désormais 72% à utiliser le téléphone en roulant. Les propriétaires de vélo sont toutefois beaucoup plus prudents que les loueurs. Quand les premiers sont 8% à regarder des vidéos ou des séries, les seconds sont 69% à le faire. Et cette dichotomie est valable pour l'ensemble des usages (appels, sms, emails, notifications...).

Les motards et scootéristes sont les usagers qui utilisent le moins leur téléphone sur la route (46%), mais les chiffres les concernant connaissent une hausse significative (+8 points). Malgré une légère baisse, 84% des trottinettistes (-3 points) utilisent leur smartphone en roulant.

Enfin, les piétons sont 90% à l'utiliser en marchant (+5pts). "Bien que ce ne soit pas une infraction, cela reste un comportement dangereux. 28% passent un appel ou écoutent de la musique tout en traversant ce qui diminue leur vigilance vis-à-vis des autres usagers de la route", écrit Axa Prévention.

Excès de vitesse

Autre enseignement de cette étude : les excès de vitesse en ville remontent en flèche chez les automobilistes. En ville, ils sont 32% à rouler à 65 km/h (+5 points en un an). Le concept 'ville 30' se généralise progressivement en France. Mais les automobilistes n'intègrent pas cette limitation : 72% ne respectent pas les zones 30 (+9 pts par rapport à 2021). D'une manière générale, 79% déclarent faire des excès de vitesse quel que soit le type de route (+5 points).