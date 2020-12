80% des ados recevront de l'argent à Noël

80% des ados recevront de l'argent à Noël









La somme moyenne prévue cette année au pied du sapin sera de 83 euros...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Combien de parents donnent de l'argent à Noël à leurs enfants ? Quelles sommes reçoivent en moyenne les adolescents ? Quelles sont les régions où les parents seront les plus généreux cette année...? Telles sont les questions qu'en cette fin d'année, Pixpay, la néo-banques des familles, dédiée aux adolescents (10-18 ans) et à leurs parents, a posé aux Français.

Elle dévoile aujourd'hui les résultats inédits de ce sondage réalisé par l'Institut Poll&Roll auprès de 1.000 parents d'adolescents scolarisés au collège et au lycée...

Les garçons plus gâtés...

D'après ce sondage, 80% des adolescents recevront de l'argent à Noël. La somme moyenne prévue au pied du sapin est de 83 euros. Cependant, les garçons seront un peu plus gâtés qui les filles... Ces dernières toucheront ainsi 70 euros en moyenne, contre 90 euros pour les garçons.

Un budget moyen de 80 euros, mais jusqu'à 38 euros de différence entre les régions

À la question combien comptez-vous donner d'argent à votre enfant à l'occasion des fêtes de Noël cette année (en euros) ? , un écart régional de près d'une quarantaine d'euros apparaît entre la région qui sera la plus généreuse et celle qui le sera le moins... Ce sont ainsi les jeunes des Hauts-de-France qui seront les plus gâtés à Noël avec une enveloppe moyenne de 103 euros sous le sapin. Ils sont suivis par ceux d'Île-de-France (100 euros). Sur la troisième marche du podium, on retrouve le Centre Val-de-Loire avec un budget moyen de 93 euros.

À l'inverse, les moins bien lotis seront les Bretons qui se contenteront tout de même de 64 euros, suivi de près des Normands (65 euros) et des jeunes des Pays-de-Loire (66 euros).

Au niveau national, les parents seront donc loin d'être radins avec leurs enfants pour Noël avec un budget prévisionnel de 83 euros, soit 1 euro de plus qu'en 2019, malgré la crise du COVID-19...

Les Français sont généreux indépendamment de leur salaire

Quel que soit le niveau de salaire, les Français seront généreux pour Noël. En effet, à moins d'un euro près, se sont même les parents issus des CSP- qui donneront un peu plus d'argent à leur adolescent pour les fêtes ! Ces derniers prévoient une enveloppe à hauteur de 83 euros, tandis que les parents des CSP + envisagent de donner 82,2 euros en moyenne...