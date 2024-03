8 mars : les investisseuses gagnent (un peu) de terrain

Même si le profil des femmes demeure très prudent...

(Boursier.com) — Les femmes sont plus prudentes que les hommes face au risque, y compris dans leurs décisions d'épargne. Si elles devaient investir de l'argent, 72% d'entre elles opteraient pour un placement sûr avec un rendement faible, contre seulement 62% des hommes, d'après les résultats du baromètre de l'économie réalisé par Odoxa pour BFM Business, Challenges et Agipi, publié en amont de la journée du 8 mars.

Les femmes perçoivent un placement dit "à risque ou dynamique" comme "un risque de perdre leurs économies" (pour 63% d'entre elles contre 54% des hommes), plutôt que comme "une opportunité de gagner plus d'argent 34% contre 44%), selon cette étude.

Plus de prudence

XTB a révélé quelques chiffres, à l'occasion de la journée des droits des femmes. Sur la plateforme, en France, la part de ces dernières parmi l'ensemble de ses investisseurs est stable depuis 2021 et s'élève à 8%. Cet écart de rémunération est visible lorsqu'on examine d'autres chiffres du broker : la valeur moyenne des dépôts versés par les hommes français est 1,3 fois plus élevée que celle des femmes. Concernant la valeur moyenne des transactions, le même ration peut être appliqué.

A lire aussi...

Selon XTB, "ces dernières années, on a pu entendre de nombreux stéréotypes sur l'activité des femmes sur les marchés financiers. Il est indéniable que les femmes sont bien conscientes des avantages de l'investissement durable : dans tous les pays où des plans d'investissement basés sur des ETF sont disponibles, 11% d'entre eux en moyenne sont détenus par des femmes.

En ce qui concerne les autres catégories d'actifs, les investisseuses françaises ont une préférence pour les actions locales (BNP Paribas et Renault arrivent en tête), suivies par l'entreprise américaine NanoString Technologies.

De meilleures investisseuses ?

Mais les mentalités évoluent, et le courtier e-Toro, qui s'est penché sur les choix d'investissement de 10.000 investisseurs "bricoleurs" dans 13 pays, observe une augmentation de 30% du nombre d'investisseurs féminins au cours des deux dernières années, contre un taux de croissance de 21% pour les investisseurs masculins. "Les stratégies d'investissement des femmes se caractérisent par la prudence, avec une propension plus faible pour les investissements dans la technologie, l'IA ou les crypto-monnaies", selon ses observations.

Selon e-Toro, les femmes donnent la priorité aux objectifs de sécurité financière et à la gestion des risques de baisse, affichant moins la (sur)confiance souvent observée chez les investisseurs masculins. "Cette approche s'aligne sur les études universitaires indiquant qu'en moyenne, les femmes sont de meilleures épargnantes et génèrent des rendements d'investissement supérieurs, attribués à leur prudence, à leur diversification et à une fréquence de négociation plus faible", estime le courtier.