8,46 millions d'euros pour le maillot de la 'Main de Dieu' de Maradona

(Boursier.com) — Le maillot porté par Diego Maradona lorsqu'il a marqué deux des buts les plus célèbres de l'histoire du football a été vendu pour 8,46 millions d'euros mercredi. Il s'agit donc d'un nouveau record de vente aux enchères pour un objet du domaine sportif. Maradona, considéré comme l'un des meilleurs footballeurs de tous les temps, est décédé en novembre 2020 à l'âge de 60 ans.

Maradona portait le maillot numéro 10 de l'Argentine lors du quart de finale de la Coupe du monde de 1986 contre l'Angleterre, au Mexique. Six minutes après le début de la seconde mi-temps, il donnait l'avantage à son équipe en envoyant le ballon dans le filet dans ce qui est devenu le but de la "Main de Dieu", puisqu'il avait marqué de la main. Quatre minutes plus tard, "El Pibe de Oro" avait dribblé depuis sa propre moitié de terrain pour marquer un but considéré comme l'un des plus extraordinaires de l'histoire de la Coupe du Monde.

Exposé 19 ans en Angleterre

Le milieu de terrain anglais Steve Hodge, qui avait récupéré le maillot de Maradona après le match, a annoncé le mois dernier qu'il le mettait aux enchères après 19 ans d'exposition au National Football Museum d'Angleterre.

"Ce maillot historique est un rappel tangible d'un moment important, non seulement dans l'histoire du sport, mais aussi dans l'histoire du 20e siècle", a déclaré Brahm Wachter de la maison d'enchères Sotheby's. L'identité de l'acheteur n'a pas été dévoilée.