76% des Français seraient prêts à modifier leurs comportements d'achats en matière de finance durable

Selon une Étude menée par Opinion Way pour Tink, "Les Français et les pratiques responsables en matière de finances"

(Boursier.com) — Tink , principale plateforme d'open banking en Europe, présente les résultats de son étude réalisée avec Opinion Way. Celle-ci revient sur les Français et l'impact environnemental de leurs activités bancaires. On estime que 76% des Français seraient en effet prêts à modifier leurs comportements d'achat pour limiter leur impact sur l'environnement, et que 73% estimeraient avoir une responsabilité personnelle dans la réduction de l'empreinte carbone. Cependant, pour ce faire, 6 Français sur 10 aimeraient que leur banque les soutienne davantage dans leur démarche de durabilité...

Hormis recevoir les relevés bancaires par voie numérique - pratique déjà intégrée par 4 Français sur 10 (41%), seule une minorité d'interrogés déclare avoir adopté au moins un comportement en faveur d'une réduction de leur impact environnemental bancaire (13%).

Cela étant, la grande majorité des personnes interrogées seraient prêtes à développer des pratiques plus vertueuses. 76% seraient prêtes à modifier leur comportement d'achat, et 49% seraient prêts à utiliser une application ou un service de leur banque actuelle pour réduire leur empreinte carbone. 39% seraient également prêts à utiliser les services d'un autre acteur que leur banque principale pour ce faire.

Quel impact ?

L'étude Tink montre que 59% des interrogés déclarent être prêts à suivre l'impact environnemental de leurs achats pour respecter au mieux l'environnement...

Bon à savoir : les jeunes font preuve d'une sensibilité plus marquée et ont envie que leurs choix financiers aient un impact positif sur l'environnement (23% déclarent être tout à fait d'accord, contre 9% des 65 ans et plus). Ils sont également plus nombreux à se dire prêts à modifier leurs comportements d'achat (86% des moins de 35 ans contre 73% des 35 ans et plus) et à suivre l'impact environnemental de leurs achats (72% vs 55%).